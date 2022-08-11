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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمتع ريال مدريد الإسباني بسجل رائع في المباريات النهائية التي خاضها في غضون الـ8 سنوات الأخيرة على كافة الأصعدة.

ريال مدريد الإسباني يتمتع بسجل عظيم في المباريات النهائية مؤخرًا

وتُوج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.



ومنذ عام 2014، خاض ريال مدريد 19 مباراة نهائية، فاز بـ17 منها مقابل الهزيمة في مباراتين فقط، بنسبة نجاح وصلت إلى 89%.

ولم يعرف ريال مدريد الهزيمة في النهائيات سوى في 3 مباريات فقط خلال آخر 20 مناسبة، والمفارقة أن جميعها كانت على يد جاره أتلتيكو مدريد.



وكانت هزائم الريال في النهائيات أمام أتلتيكو في ختام كأس ملك إسبانيا 2013 والسوبر الإسباني 2014، والسوبر الأوروبي 2018.

رغم ذلك، تغلب ريال مدريد على الجار اللدود في مناسبتين أكبر وأكثر أهمية من السالف ذكرهم، حين اقتنص أمامه لقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016.

نتائج ريال مدريد في آخر 20 مباراة نهائية:

كأس ملك إسبانيا 2013 (خسارة): أتلتيكو مدريد 2-1 ريال مدريد.

كأس ملك إسبانيا 2014: برشلونة 1-2 ريال مدريد.

دوري أبطال أوروبا 2014: ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد.

السوبر الإسباني 2014 (خسارة): أتلتيكو مدريد 2-1 ريال مدريد (في المجموع).

السوبر الأوروبي 2014: ريال مدريد 2-0 إشبيلية.

كأس العالم للأندية 2014: ريال مدريد 2-0 سان لورينزو.

دوري أبطال أوروبا 2016: ريال مدريد 1-1 أتلتيكو مدريد (5-3 بركلات الترجيح).

السوبر الأوربي 2016: ريال مدريد 3-2 إشبيلية (بعد الوقت الإضافي).

كأس العالم للأندية 2016: ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز.

دوري أبطال أوروبا 2017: ريال مدريد 4-1 يوفنتوس.

السوبر الأوروبي 2017: ريال مدريد 2-1 مانشستر يونايتد.

كأس السوبر الإسباني 2017: ريال مدريد 5-1 برشلونة (في المجموع).

كأس العالم للأندية 2017: ريال مدريد 1-0 جريميو.

دوري أبطال أوروبا 2018: ريال مدريد 3-1 ليفربول.

السوبر الأوربي 2018 (خسارة): ريال مدريد 2-4 أتلتيكو مدريد (بعد الوقت الإضافي).

كأس العالم للأندية 2018: ريال مدريد 4-1 العين.

السوبر الإسباني 2020: ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد (4-1 بركلات الترجيح).

السوبر الإسباني 2022 ريال مدريد 2-0 أتلتيك بيلباو.

دوري أبطال أوروبا 2022: ريال مدريد 1-0 ليفربول.

السوبر الأوروبي 2022: ريال مدريد 2-0 آينتراخت فرانكفورت.



تقدم ريال مدريد الإسباني إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

وفاز ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، على فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، بنتيجة (2-0) في كأس السوبر الأوروبي 2022، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.



وبهذا توج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، ويصبح الأكثر فوزا باللقب متساويا مع ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقبل النسخة الحالية، كان "الميرينجي" حصد لقب كأس السوبر الأوروبي أعوام 2002 على حساب فينوورد الهولندي، و2014 و2016 أمام إشبيلية الإسباني، و2017 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.



بينما خسر الفريق الملكي لقب السوبر القاري أعوام 1998 (أمام تشيلسي الإنجليزي) و2000 (أمام جالاتا سراي التركي) و2018 (أمام أتلتيكو مدريد الإسباني).

وخلف الثلاثي الأكثر تتويجا، يأتي ليفربول الإنجليزي المتوج بـ4 ألقاب، فيما فاز أتلتيكو مدريد باللقب 3 مرات، متساويا مع أياكس أمستردام الهولندي.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس السوبر الأوروبي انطلقت عام 1972، وحصل على لقبها 24 ناديا.

نجح ريال مدريد الإسباني في التتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وخلال المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، فاز ريال مدريد على فرانكفورت 2-0، حيث سجّل له النمساوي ديفيد ألابا الهدف الأول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 65.



وأصبح الفريق الملكي بذلك الفريق الأكثر تتويجا بالسوبر الأوروبي بـ5 ألقاب، بالتساوي مع مواطنه برشلونة، وميلان الإيطالي.

واستطاع ديفيد ألابا التسجيل في كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في مسيرته، وهو ما لم يستطع فعله مرتين من قبل مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث اكتفى بصنع هدف في نسخة العام الماضي أمام إشبيلية الإسباني.



وتوج ألابا بلقبين من قبل في السوبر الأوروبي مع بايرن ميونخ، أولهما في عام 2013 على حساب تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، والثاني في 2021 على حساب إشبيلية بالفوز 2-1.

وأصبح النجم النمساوي أول مدافع يسجل في كأس السوبر الأوروبي منذ سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الأسبق في نسخة 2018، التي خسرها الريال 2-4 أمام مواطنه أتلتيكو مدريد، والمفارقة أن كليهما ارتدى الرقم 4 رفقة الملكي.

ووصل ألابا إلى الهدف رقم 4 له مع ريال مدريد خلال 47 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات، أكثر من أي مدافع آخر في الفريق منذ بداية الموسم الماضي.

يذكر أن ديفيد ألابا سبق له تسجيل هدفين من قبل في شباك فرانكفورت وصناعة 4 بقميص بايرن ميونخ خلال مسيرته مع الفريق البافاري.