شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كيليان مبابي" يضيف جائزة جديدة لرصيده في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أضاف كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة جديدة لرصيده في مسيرته الكروية.

ونشر مبابي عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورته مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، المقدمة من شبكة ترانسفير ماركت.

"كيليان مبابي" يضيف جائزة جديدة لرصيده في مسيرته الكروية



كما فاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتصدر مبابي، قائمة هدافي الليغ 1، الموسم الماضي برصيد 28 هدفا، كما كان أفضل صانع أهداف برصيد 19 تمريرة حاسمة.

ومن المتوقع أن يعود المهاجم الدولي، البالغ 23 عاما إلى صفوف سان جيرمان خلال مواجهة مونبلييه، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما غاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

وغاب مبابي عن مباراة نانت في كأس السوبر بسبب الإيقاف، ثم مواجهة كليرمون فوت في الجولة الأولى بسبب آلام عضلية.

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني (الأربعاء).

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا، سجل ريال مدريد هدفين في شباك فرانكفورت، ليفوز عليه 2-0، وينتزع منه لقب كأس السوبر الأوروبي 2022.



سجل هدفي ريال مدريد النمساوي ديفيد ألابا في الدقيقة 37، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 65.

واستعاد ريال مدريد بذلك لقب السوبر الأوروبي بعد غياب 5 سنوات، حيث حققه للمرة الأخيرة عام 2017 بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1.

وبات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول مدير فني ينجح في الفوز بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، متجاوزًا بذلك الإسباني بيب جوارديولا الذي فاز بالبطولة رفقة برشلونة عامي 2009 و2011، وكذلك مع بايرن ميونخ الألماني في عام 2013.

واستطاع أنشيلوتي تحقيق اللقب الأوروبي 3 مرات سابقًة خلال مسيرته التدريبية، وذلك عامي 2003 و2007 مع ميلان، ثم 2014 مع ريال مدريد.

أضاف ريال مدريد الإسباني لقبا قاريا جديدا إلى خزائنه المرصعة بالألقاب، بعد حصد لقب السوبر الأوروبي 2022 للمرة الخامسة في تاريخه.

وتُوج ريال مدريد بطل دوري أوروبا 2022 بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 2-0 (الأربعاء) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا.



خامس ألقاب ريال مدريد في السوبر الأوروبي رفع رصيده من الألقاب القارية والدولية إلى الرقم 28، ليواصل التحليق في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، مبتعدا عن الأهلي المصري بفارق 4 بطولات.

وصعَّب الفريق الملكي من مهمة أقرب ملاحقيه الأهلي في سباق الأكثر تتويجا بالبطولات على الصعيد القاري، بعدما فشل نادي القرن بإفريقيا في التتويج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وتوقف رصيد ألقاب الأهلي عند 24 لقبا، منذ تتويجه بلقب السوبر الأفريقي 2021، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد المغربي بهدفين على ملعب محمد الخامس في 31 مايو/ أيار الماضي.

بينما ابتعد ريال مدريد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والدولية، بعدما حصد لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ليصل إلى 28 لقبا قابلة للزيادة بلقب جديد حال تتويجه بكأس العالم للأندية المقبلة.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية لا تزال محاطة بالغموض، في ظل عدم حسم موعد أو مكان إقامتها حتى الآن.



في عام 2014، كان النادي الأهلي انفرد بصدارة الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري برصيد 19 بطولة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، وتفوق في ذلك الوقت على ناديي ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحبي الـ18 بطولة.

ورغم ارتفاع عدد الألقاب العالمية للأهلي إلى 20 في العام نفسه بعد حصد لقب الكونفدرالية، فإن ريال مدريد بدأ صحوته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2014، وأكملها مع الفرنسي زين الدين زيدان بالفوز بسلسلة من البطولات بين عامي 2016 و2018.

ثم عاد أنشيلوتي إلى "سانتياجو برنابيو"، ليستعيد ريال مدريد لقب دوري الأبطال من جديد بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية في شهر مايو الماضي، ليفرض الميرينجي نفسه على سباق الأكثر تتويجا.