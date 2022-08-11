مركز التدريب السعودي الأولمبي يتعاقد مع عيادات "فيزيو تريو"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُعلن مركز التدريب السعودي الأولمبي عن توقيع عقد مع عيادات "فيزيو تريو"، إذ تشتمل هذه الاتفاقية على تقديم الدعم لأكثرمن 200 رياضي يتبع للمركز، من الناحيتين الصحية والعلمية خلال فترات تدريبهم بالمملكة العربية السعودية، حيث ستتولى "فيزيو تريو" مساعدة رياضيي المركز على تحقيق أهدافهم الرياضية من خلال الخدمات المقدمة في مدن الرياض وجدة والدمام.

"إنها خطوة مثيرة للاهتمام، كونها أول خدمة دعم ملموسة تمكنا من وضعها ضمن برامج التدريب الرياضي التي نتلزم في مركز التدريب السعودي الأولمبي بتوفيرها للرياضيين."، بهذه الكلمات افتتح جون قودوين مدير الأداء العالي بمركز التدريب تعليقه على هذه الاتفاقية التي تندرج تحت برنامج خدمة الرياضيين في المركز.

وأضاف قودوين:" الحصول على رعاية طبية مناسبة بوقتٍ قياسي من خلال التعاون مع عيادات -فيزيو تريو- سيساعدنا في رفع مستوى أداء الرياضيين، وسلكهم المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافنا بوصولهم بشكلٍ أكبر إلى المنصات الرياضية، من خلال إبقائهم يتدربون بشكلٍ متواصل، وتعزيز أدائهم الفني في المستقبل."

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لعيادات "فيزيو تريو" الدكتور عبدالله الجريسي، قائلًا:" يسرنا اليوم أن نعلن عن تعاقدنا مع مركز التدريب السعودي الأولمبي لتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي للرياضيين النخبة في عدة رياضات مختلفة."

الجدير ذكره أن مركز التدريب السعودي الأولمبي يعمل حاليا مع 17 اتحادًا رياضيًا على تطوير الرياضيين النخبة والواعدين في المملكة؛بهدف الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية – الرياض 2034.

ويعتبر المركز موطنًا للرياضيين ذوو الأداء العالي، ويعمل على صناعة أبطال أولمبيين، بتوفير برامج وخدمات رياضية وفق أعلى المواصفات، حيث يساهم مركز التدريب السعودي الأولمبي بدور مباشر في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرياضية.