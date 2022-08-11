تهديد كابتن منتخب مصر السابق .. حسام حسن يطالب بتدخل رئيس الجمهورية

الشارقة - اميمة ياسر - شن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري ، هجومًا كبيرا على الحكم المساعد في مباراة الأهلي والمصري ، وذلك بسبب تهديد الأخير له .

وقال “حسام” في تصريحات لبرنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر” : “مساعد الحكم هددني على الخط، وقاللي مش هسيبك وهبطلك كورة، وأنا هاخد حقي إزاي؟ ومش مصدق أن الحكم المساعد بيقولي هبطلك كورة ومش هسيبك؟”.

وتابع :”فيه حاجة اسمها كرامة ووسام الجمهورية اللي أخدته سنة 90 و98،أديت لبلدي واجتهدت في حياتي واتكسرت واتعورت حبًّا في البلد وفيه واحد في المنظومة قلل مني وأنا مش مقتنع أن وزير الرياضة ولا رئيس اتحاد الكرة هيديني حقي”.

وأكمل “اتحاد الكرة محترموش رغبة الناس في الشارع، واحنا حقنا ان فيه واحد غلط فينا، وانا مش واخد حقي وانا بلعب أو في التدريب، ومفيش حد اعتمد عليه في اتحاد الكرة، أو وزير الرياضة وفيه رئيس الجمهورية وبعده رئيس الوزراء، ويكش الماتش كله يولع”

في المقابل، طالب إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري، بضرورة إعادة مباراة الأهلي بسبب الظلم التي تعرض لها فريقه على حد قوله.

وجاءت تصريحات إبراهيم حسن عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لو المباراة تمت إعادتها قادرين على تحقيق الفوز لأننا نعمل بضمير".

وأضاف :"الأهلي كان قلقان منّي، الأهلي والزمالك (مش بيلعبوا بالناشئين عيب تضحكوا على الناس)".

وأنهى :"الأهلي يعلم قوة حسام حسن والمصري ولذلك لم يلعبوا بنفس تشكيل مباراة الاتحاد الأخيرة".