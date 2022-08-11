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«عيب اللي بيحصل ده» .. أول تعليق لإبراهيم سعيد على خناقة رضا عبد العال وسمير كمونة

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الشارقة - اميمة ياسر - علق الكابتن إبراهيم سعيد على الاشتباك اللفظي بين رضا عبد العال وسمير كمونة خلال حلقة أمس من برنامج البريمو .

حيث وصف عبد العال زملائه في الأستوديو التحليلي بالأغبياء .

عيب اللي بيحصل

وكتب ابراهيم سعيد على صفحته على موقع تويتر : عيب اللي بيحصل ده انتم المفروض كباتن كبار وقدوه مهما كان السبب مينفعش اللي حصل !!!

وتابع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق : ده عدم احترام للمشاهد وبيقل منكم .

اللاعبين دون المستوي لازم يرحلوا

من ناحية أخرى انتقد أبراهيم سعيد لاعبي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب ابراهيم سعيد : الأهلي لازم يبحث عن مدير فني ذو اسم كبير الفترة القادمة واللاعبين دون المستوي لازم يرحلوا والموسم ده للنسيان ، وانتظروا الاهلي الموسم القادم باذن الله بصفقات تليق بالنادي الاهلي والعوده للبطولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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