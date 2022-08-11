الخليج 365 يكشف.. مستقبل أفشة وديانج وغريب.. موقف الأهلي وقرار سواريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر، اليوم الخميس، موقف ثلاثي الأهلي محمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج وأحمد سيد غريب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن في حال وصول عرض رسمي لـ"أفشة" سيتم مناقشة العرض، لافتًا إلى أن النادي قد يوافق على الإعارة.

وشدد المصدر، أن الإدارة لا تنوي الموافقة على رحيل "أفشة" نهائيًا بعيدًا عن أي إغراءات.

وأوضح المصدر، أن في حال إعارة "أفشة" سيتم تمديد عقده مع النادي خاصة أن اللاعب يريد تعديل عقده.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- إلى أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي سيكون صاحب القرار النهائي حول رحيل "أفشة" من عدمه.

ويمتلك "أفشة" صاحب الـ26 عامًا، عقدًا مع الأهلي حتى عام 2024، حيث انتقل صانع ألعاب الفريق الأحمر قادمًا من بيراميدز في صيف 2019.

ملف آخر تحدث عنه المصدر وهو الدولي المالي أليو ديانج، لافتًا إلى أن اللاعب لن يرحل إلا إذا تلقى النادي عرضًا بقيمة ستة ملايين يورو بجانب تعويضه بلاعب آخر.

وأضاف المصدر، أن النادي يبحث عن لاعبين آخرين لتعويض هذا المركز في الموسم المقبل.

صاحب الـ24 عامًا لديه عقدًا مع الأهلي حتى صيف 2026 بعد التعاقد معه من جانب نادي مولودية الجزائر في صيف 2019.

أما بالنسبة لأحمد سيد غريب مهاجم فريق الأهلي، فالأخير تلقى ثلاثة عروض محلية من جانب أندية الداخلية وأسوان والبنك الأهلي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

رحيل غريب من عدمه سيكون وفقًا لرؤية سواريش والذي سيوضح موقفه من اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.

وكان لاعب الأهلي الشاب لفت الأنظار في الفترة الأخيرة خاصة بعدما سجل هدفين في شباك الاتحاد السكندري في المباراة قبل الماضية والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (3-0).