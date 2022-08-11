رئيس إنبي: ويجان طلب جاد رسميا.. وفييرا مستمر معانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، على وصول عرض رسمي من ويجان للفريق البترولي لشراء حارس مرمى الفريق محمود جاد، مشيرا لاستمرار فييرا الموسم القادم.

وقال الشريعي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "يوم 7 أغسطس الجاري كان أول عرض رسمي من ويجان لضم محمود جاد وقبل ذلك لم يكن هناك أي شىء رسمي".

وأضاف الشريعي: "لن نقف أمام مستقبل محمود جاد ونحن نحاول الحفاظ عليه والمقابل المادي لن يكن عقبة أمام رحيله، ولكن جاد له قيمة ولا يمكن التنازل عنها".

وأكمل: "جاد لم يطلب التنازل عن مستحقاته للرحيل، وغير صحيح أن عرض ويجان تجاوز الـ2 مليون جنيه إسترليني".

وعن فييرا المدر الفني للفريق، أوضح: "فييرا مدرب كبير ونحن نثق به ولن يرحل نهاية الموسم، وهو معانا في الموسم القادم لاستكمال مشروعه".