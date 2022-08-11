تقارير إسبانية تؤكد اقتراب مرموش من إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير، صحفية إسبانية عن اقتراب عمر مرموش مهاجم فولفسبورج، من الانتقال لنادي إسبانيول؛ لتعويض رحيل اللاعب الصيني وو لي الذي انتقل إلى نادي شنجاهاي.

وأكدت صحيفة "لاجرادا" الإسبانية، على وجود نية قوية داخل إدارة فريق إسبانيول لشراء الدولي المصري عمر مرموش لتعزيز خط هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة: "رحيل وو لي عن الفريق إلى شنجاهاي جعل هناك مكان فارغ في الفريق، ويمكن شغل هذا المكان عن طريق اللاعب الذي أحدث ضجيج كبير مؤخرا وهو عمر مرموش".

وأضافت الصحيفة: "المصري عمر مرموش صاحب الـ23 عام، والجناح الأيمن للمنتخب المصري قادر على تعويض وو لي حيث إنه لعب في الدوري الألماني لسنوات عديد".