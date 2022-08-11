منتخبنا الوطني للطاولة يتأهل لنصف النهائي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تأهل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة إلى نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونيا التركية.



وجاء تأهل المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب نبيل الذماري، للمربع الذهبي بعدما تجاوز منتخب بنجلادش 3 ـ 0، وفوزه على نظيريه الطاجكي والسنغالي بذات النتيجة في المباريات الثلاث الأولى.



ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني لقاءً مهماً اليوم أمام نظيره السعودي مع طموح الوصول إلى النهائي.

