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«مشهد مؤسف على الهواء مباشرة» .. إشتباك لفظي بين «رضا عبد العال وسمير كمونة وأبو الدهب»

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الشارقة - اميمة ياسر - مشهد مؤسف شهدته حلقة أمس من برنامج البريمو ، وذلك خلال استضافة رضا عبد العال وسمير كمونة ، ومحمود أبو الدهب ، لتحليل مباراة الأهلي والمصري على قناة تن .

حيث نشبت مشادة كلامية وتراشق لفظي بعد أن وصف رضا عبد العال "سمير ومحمود" بالأغبياء .

مش هكمل الحلقة

واعترض سمير كمونة على نعته وزميله بالأغبياء قائلًا: "مش هكمل الحلقة، رضا عبدالعال غلط فينا، إحنا مش أغبياء، لو احنا أغبياء هو كمان غبي مبيفهمش، هو بـ100 وش".

واضطر مقدم الحلقة للخروج في فاصل تليفزيوني لفض الإشتباك .

من ناحية أخرى ، فاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل لا شئ على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة ثم الأهلي ثالثًا برصيد 62 نقطة، ويتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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