دويدار في رسالة للنادي الأهلي : ريكاردو لازم يرحل

الشارقة - اميمة ياسر - تعليقاً على مستوى مدرب الأهلي أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” المذاع على قناة “المحور”، على ضرورة رحيل ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد دويدار، ، أنه لا يوجد أي جملة متفق عليها داخل الملعب، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء الفريق.

وتابع أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق : «الفلوس اللي بياخدها سواريش من النادي الأهلي حرام لأنه مش بيفيد النادي نهائي».

ووجه رسالة لإدارة النادي الأهلي قائلاً : «يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يمنح الفرصة إلى سامي قمصان من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة».

المركز الثالث في ترتيب الدوري

من جهة أخرى ، حقق الأهلي فوزاً صعباً على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة حصيلة فوزه بـ17 مباراة وتعادله في 8 وخسارته في 3 لقاءات، فيما يحل المصري بالمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، بعد تمكنه من الفوز في 7 لقاءات وتعادله في 12 وهزيمته في 10 لقاءات.

أحرز هدف المباراة الوحيد مدافع الأهلي رامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تمكن حسام حسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مرتدة متقنة بدأت من محمد محمود ثم وان تو بين هاني وحسام حسن الذي سجل في شباك المصري، لتنتهي المباراة بفوز المارد الاحمر على الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده ل 62 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 33 في المركز الحادي عشر.