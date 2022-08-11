إبراهيم حسن: "لو فيه ضمير لقاء الأهلي يُعاد".. وحسام: منظومة الكرة في مصر لن تنصلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، هجومًا على الحكم المساعد بسبب تهديد الأخير له، قائلاً :"الحكم المساعد هددني وقال لي هبطلك كورة".

وأضاف حسام حسن في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"هذه الجملة من الحكم المساعد (تقتلني)، أنا لن أتحدث في الكرة لكن فيه حاجة اسمها كرامة".

وواصل :"هل وسام الجمهورية التي حصلت عليه مش محسوب؟، الحكم المساعد معتمد أنه لن يحاسب سواء من اتحاد الكرة أو وزير الشباب والرياضة".

ووجه حسام حسن رسالة :"أطالب رئيس الجمهورية يحاسب الحكم المساعد لأنني خدمت مصر، أنا مقتنع وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة (مش هيجيبوا حقي) لكن (أنا أقدر أخذ حقي بإيدي)".

وأنهى حسام :"منظومة الكرة في مصر لن تنصلح حالها في ظل وجود فساد".

في المقابل، طالب إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري، بضرورة إعادة مباراة الأهلي بسبب الظلم التي تعرض لها فريقه على حد قوله.

وجاءت تصريحات إبراهيم حسن عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لو المباراة تمت إعادتها قادرين على تحقيق الفوز لأننا نعمل بضمير".

وأضاف :"الأهلي كان قلقان منّي، الأهلي والزمالك (مش بيلعبوا بالناشئين عيب تضحكوا على الناس)".

وأنهى :"الأهلي يعلم قوة حسام حسن والمصري ولذلك لم يلعبوا بنفس تشكيل مباراة الاتحاد الأخيرة".

وكان نادي المصري البورسعيدي خسر من الأهلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "برج العرب" ضمن الأسبوع الـ30 بمسابقة دوري WE المصري.

جدير بالذكر أن فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، حيث سيواجه الفريق الساحلي منافسه الإسماعيلي في الجولة المقبلة.