سواريش يكشف أوراق اللعبة مع الأهلي في 3 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي مؤتمرا صحفيا لم يتجاوز 7 دقائق عقب مباراة المصري، لكنه كشف عدة أمور تتعلق بمستقبل الفريق، على المدى القريب خلال ما تبقى من مباريات في الموسم، والبعيد بداية من الموسم المقبل.

تعاقد الأهلي مع سواريش وجهازه المعاون لمدة موسمين بداية من موسم 2022-2023، بجانب ما تبقى من مباريات خلال الموسم الجاري.

عقب الفوز على المصري، كشف سواريش عن مجموعة من الأمور، تتعلق بموقفه من اللاعبين الشباب، وخطة اللعب وكيف يحدد الطريقة التي يخوض بها المباريات.

الموقف من الشباب

سواريش قال: "هناك طريقة من أجل مشاركة اللاعبين الشباب، لقد لعبنا مباراة منذ 3 أيام وفزنا 3-0، بالطبع لم يكن أمامنا فرصة كبيرة من أجل الراحة قبل مواجهة فريق جيد جدا، ومن الهام ألا أخسر الثقة التي حصل عليها اللاعبين من الفوز قبل أيام قليلة لكن بالتأكيد الجانب البدني لن يكون مكتملا من أجل هذه المباراة"

وتابع البرتغالي: "حافظنا على ثقتهم، وضعنا لاعبين أفضل بدنيا، لقد لعبنا أمام منافس حصل على راحة لمدة أسبوع ولو لم نفعل هذا لما كان هذا الفريق الذي فاز قبل 3 أيام في كامل الجاهزية من أجل مباراة اليوم".

سواريش بعد قرار إدارة الأهلي بالاعتماد على اللاعبين الشباب بجانب العائدين من الإصابة أشرك مجموعة من الشباب أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يجري مجموعة من التعديلات الكبيرة في التشكيل خلال مواجهة المصري، ودفع بخط هجوم جديد بالكامل، إضافة إلى تعديلات في عناصر الدفاع والوسط.

الخطة بناء على اللاعبين

كشف سواريش أيضا خلال حديثه أنه يضع الخطة بناء على اللاعبين، فهو لا يعتمد على شكل ثابت، إنما يقوم بخلق طريقة تناسب قدرة القائمة التي يمتلكها.

وأوضح سواريش: "أنا أنظر إلى اللاعب أولا، وأفكر في خصائصه، وأمام هذا أنا اختار أفضل أسلوب بناء على هذه الخصائص، ونحن حاليا نلعب بأفضل أسلوب يخدم الفترة الحالية".

المستقبل

تحدث ريكاردو سواريش أيضا عن تفكيره في المستقبل، موضحا أنه يحب الاعتماد على خطة أساسية وأخرى بديلة.

وواصل سواريش: "في المستقبل سيكون أمامنا أسلوبين في اللعب، أولا طريقة 3-4-3، وفي المستقبل سيكون تفكيرنا هو اللعب بطريقة 4-3-3، وهذا ما أحاول زراعته في الفريق".

واختتم قائلًا: "حتى في جيل فيسنتي كنت ألعب بطريقتين، لكننا لعبنا في أغلب المباريات بطريقة 4-3-3 لأن خصائص اللاعبين كانت أفضل بالنسبة لهذه الطريقة، فأفضل طريقة هي التي سأرى أنها تناسب اللاعبين، والطريقة الأخرى ستكون الخطة رقم 2".