بطولة الـ100 مليون دولار.. ما موقف أندية أفريقيا من دوري السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

رحبت الأندية الأفريقية بقرار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي بإطلاق دوري السوبر الأفريقي بدءاً من أغسطس 2023 بإجمالي جوائز 100 مليون دولار.

وقالت باربرا خايمي جونزاليس الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني في تصريحات للموقع الرسمي للكاف اليوم الأربعاء، إنها سعيدة للغاية بالتطوير الذي يحدث في قارة أفريقيا.

وأضافت: "كرة القدم تدور حول الأعمال التجارية وفي كل مرة يأتي فيها المزيد من الأموال يكون هذا أمرًا إيجابيًا للغاية. بصفتنا نادٍ ، نحن سعداء جدًا بإطلاق دوري السوبر الأفريقي الآن ولا يمكننا الانتظار حتى يبدأ العام المقبل "

ورحبت جيسيكا موتاونج ، مديرة التسويق في فريق كايزر تشيفز من فريق جنوب أفريقيا ، وقالت :""هذه فكرة رائعة أن يكون لديك بطولة أخرى حيث يمكن للفرق اللعب وكسب المال أيضًا، لكن دعونا ننتظر المزيد من التفاصيل حول البطولة.

كما شارك سياكا تشيكو تيني ، الأسطورة الدولي السابق لكوت ديفوار للترحيب بالدوري الأفريقي الجديد ، وقال تيني: "هذه فكرة رائعة ستجمع الفرق العليا للتنافس معًا وكسب المال أيضًا".

وأضاف جوستوس موجيشا النائب الأول لرئيس اتحاد اتحادات كرة القدم الأوغندية أن انطلاق دوري السوبر الأفريقي يعد تطورًا رائعًا للقارة لأنه يتيح الفرصة لإجراء المزيد من المسابقات وجلب المزيد من الأموال.

وأوضح: "كرة القدم تحتاج إلى المال ، ووجود منافسة تجلب المال يعني الكثير، سيتم تمثيل جميع المناطق في دوري السوبر الأفريقي الذي سيبلغ إجمالي جوائزه 100 مليون دولار أمريكي ، وسيحصل الفائز على 6ر11 مليون دولار أمريكي".

كان "كاف" قد كشف عن إقامة البطولة بنظام التوزيع الجغرافي، ومشاركة 24 ناديًا ذات التصنيف الأعلى في معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيكون ذلك بناء على نتائج آخر خمس سنوات في بطولات مسابقات إفريقيا للأندية، وسيتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على 3 مجموعات حسب المناطق الجغرافية.

المجموعة الأولى ستكون خاصة بأندية شمال إفريقيا، وتضم ثمانية أندية تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دورين، أي بإجمالي 14 مباراة.

وينطبق الأمر نفسه وعدد المباريات على مجموعة غرب ووسط إفريقيا، وأخيرًا منطقة شرق وجنوب إفريقيا.

وتتأهل الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى في كل دوري إلى دور الستة عشر، بإجمالي 15 ناديًا، بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز سادس في الثلاث مجموعات.

وستلعب الأندية صاحبة المركز السابع في المجموعات الثلاث والفريقين صاحبي المركز السادس، مباريات فاصلة وحاسمة في دوري من دور واحد للبقاء في دوري السوبر الإفريقي للموسم التالي، بينما ستصعد أفضل فرق من المسابقة الأخرى المسماة بكأس الكاف إلى النسخة التالية من دوري السوبر.

وتم الاتفاق على هبوط أصحاب المركز الثامن والأخير في كل دوري بكل مجموعة إلى كأس "الكاف" في العام التالي.

وبعد تحديد فرق الدور ثمن النهائي، تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب حيث ستخوض مواجهات بنظام القرعة الموجهة بحيث لا يواجه فريق منافس له من نفس المنطقة الجغرافية.

ثم تقام مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب.

وفي العرض الرسمي الخاص بالبطولة، اتضح بالفعل أن نظام نهائي البطولة، حيث ستقام مباراة واحدة بين المتأهلين إلى النهائي، على أن تكون حدثًا كبيرًا مثل مباراة "سوبر بول" في كرة القدم الأمريكية.