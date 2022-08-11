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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق الأهلي فوزا خاطفا على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 (الأربعاء)، في الجولة الـ30 من الدوري المصري، ليتمسك بآماله الضعيفة في المنافسة.

الدوري المصري.. ما هي مواعيد مباريات الأهلي المتبقية؟

ورفع الأهلي بهذه النتيجة رصيده إلى 62 نقطة، بقي بها في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز 65 نقطة، و10 نقاط خلف الزمالك المتصدر بـ72 نقطة مع تبقي مباراة للفريق الأحمر.



وبعد الفوز أمام المصري، من المنتظر أن يلعب الأهلي لقاءه المؤجل أمام الإسماعيلي يوم 17 أغسطس/ آب وفقا للجدول المعلن من رابطة الأندية المصرية.

بعدها يحل الأهلي ضيفا على إيسترن كومباني يوم السبت 20 أغسطس على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الـ31.

وفي الجولة 32، يلعب الأهلي ضد ضيفه إنبي على ملعب السلام، يوم 23 أغسطس.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب برج العرب في الجولة الـ33، قبل أن يختتم مبارياته يوم 29 أغسطس عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا، على ملعب السلام، في الجولة الـ34 والأخيرة.

كشف البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي المصري، الخطوط العريضة لأفكاره المستقبلية استعدادا للموسم المنتظر 2022-2023.

وقال سواريس، خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على المصري (2-0) مساء الأربعاء في الدوري المصري: "اختار دائما الخطة الأنسب لإمكانيات اللاعبين، وطريقة 3-4-3 تخدم حاليا إمكانيات لاعبي الأهلي".



واستدرك المدرب البرتغالي: "لكن في المستقبل، سنطبق خطة 4-3-3، ونبحث عن اللاعبين المناسبين لها، بينما ستكون الخطة البديلة 3-4-3".

يذكر أن سواريس وقع عقدا مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024 مع استكمال منافسات الموسم الحالي، الممتد حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.



وعن الفوز على المصري، أضاف المدير الفني للأهلي: "أرضية الملعب ممتازة، مما ساعدنا على تقديم أداء أفضل، وحققنا فوزا مستحقا أمام منافس منظم وقوي".

وواصل: "هناك لحظات كان الخصم فيها أفضل منا، لكننا كنا منظمين، وانتظرنا اللحظات المناسبة للانطلاق وتسجيل الهدف، وحققنا فوزا مستحقا، ولاعبو الأهلي يستحقون التحية".

وبرر ريكاردو سواريس عدم الدفع باللاعبين الشباب في التشكيل الأساسي، بالقول: "الفوارق البدنية لم تكن لتصبح في صالحهم، خاصة أننا لعبنا قبل 3 أيام، بينما يستعد المصري لمواجهتنا منذ أسبوع".

وشدد سواريس في ختام تصريحاته على أنه "من المهم ألا تهتز ثقة العناصر الشابة، لذا دفعنا بلاعبين أكثر انتعاشة، وإذا لم نفعل ذلك لكان اللاعبون الشباب ظهروا بمستوى أقل".



حقق الأهلي فوزا دراميا على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، الأربعاء، في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري.

سجل الأهلي هدفيه في آخر ربع ساعة من اللقاء، ليرد اعتباره من الخسارة أمام المصري بهدف دون رد في مباراة الدور الأول.



وحقق المارد الأحمر فوزه الثاني على التوالي، رافعا رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف بيراميدز، و10 نقاط خلف الزمالك المتصدر بـ72 نقطة، مع تبقي مباراة للأهلي

ويدين ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي، بالفضل في هذا الانتصار للاعبه حسام حسن، الذي شارك ضمن 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 62 من المباراة.



تسبب حسام حسن في ركلة جزاء ضد كريم العراقي، ترجمها رامي ربيعة بنجاح، بينما الهدف الثاني بنفسه بعد هجمة مرتدة منظمة وعمل جماعي مميز مع البديل الآخر محمد محمود، ومحمد هاني.

بخلاف الفوز، فإن الأهلي قدم أداء متواضعا في الشوط الأول، نظرا لوجود توليفة هجومية غير منسجمة تكونت من الثلاثي بيرسي تاو وصلاح محسن ولويس ميكيسوني، كما اختفت بصمة الظهيرين محمد هاني يمينا ومحمد أشرف يسارا.

وأضاع صلاح محسن فرصة محققة في الشوط الأول، بعدها دانت السيطرة لفريق المصري، ومدربه المخضرم حسام حسن.

كاد الفريق البورسعيدي يهز شباك علي لطفي حارس الأهلي بأكثر من محاولة لأوستن أموتو وجريندو وإلياس الجلاصي بخلاف رأسية خطيرة لعمرو موسى.

رمى حسام حسن مدرب المصري بأوراقه الرابحة من على مقاعد البدلاء، طمعا في الفوز، حيث أشرك أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو مرعي.

إلا أن سواريس بنى جدارا دفاعيا قويا للأهلي، ونشط صفوفه بإشراك كريم فؤاد وزياد طارق ثم محمد محمود مكان صلاح محسن وميكيسوني ومحمد أشرف ومحمد فخري.

كانت الدقيقة 80 نقطة تحول في سير اللقاء، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء ضد كريم العراقي أقرتها تقنية الفيديو، وسجل منها "ربيعة" الهدف الأول.

بعد 5 دقائق، تدخل "الفار" بإلغاء هدف للمصري بداعي التسلل، كاد يقلب الأمور رأسا على عقب.

ووسط اندفاع الفريق البورسعيدي هجوميا سعيا للتعادل، انطلق الأهلي بهجمة مرتدة مميزة، أنهاها حسام حسن في الشباك، ليحسم اللقاء بفوز الأهلي.