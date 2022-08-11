شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد الإسباني يتقدم إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم ريال مدريد الإسباني إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

ريال مدريد الإسباني يتقدم إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي

وفاز ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، على فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، بنتيجة (2-0) في كأس السوبر الأوروبي 2022، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.



وبهذا توج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، ويصبح الأكثر فوزا باللقب متساويا مع ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقبل النسخة الحالية، كان "الميرينجي" حصد لقب كأس السوبر الأوروبي أعوام 2002 على حساب فينوورد الهولندي، و2014 و2016 أمام إشبيلية الإسباني، و2017 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.



بينما خسر الفريق الملكي لقب السوبر القاري أعوام 1998 (أمام تشيلسي الإنجليزي) و2000 (أمام جالاتا سراي التركي) و2018 (أمام أتلتيكو مدريد الإسباني).

وخلف الثلاثي الأكثر تتويجا، يأتي ليفربول الإنجليزي المتوج بـ4 ألقاب، فيما فاز أتلتيكو مدريد باللقب 3 مرات، متساويا مع أياكس أمستردام الهولندي.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس السوبر الأوروبي انطلقت عام 1972، وحصل على لقبها 24 ناديا.



لم تمض سوى 3 شهور على تتويج ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه حتى أضافا لقبا جديدا إلى سجلهما.

وكان ريال مدريد عزز رقمه القياسي في مايو/ أيار الماضي كأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بفارق 7 ألقاب عن ميلان الإيطالي أقرب ملاحقيه، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي في النهائي.



وقتها حقق كارلو أنشيلوتي رقما قياسيا جديدا في مسيرته، حيث أصبح أول مدرب فى تاريخ دورى أبطال أوروبا يفوز بـ4 ألقاب لأعرق المسابقات القارية على الإطلاق، حيث سبق له تحقيق لقبين مع ميلان، بجانب لقبيه مع الفريق الملكي.

وعاد ريال مدريد (الأربعاء) ليحقق لقب السوبر الأوروبي 2022، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد انتصاره على اينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي بهدفين دون رد، ليعود المدرب الإيطالي المخضرم مرة أخرى لتحطيم رقم قياسي جديد.



وبات أنشيلوتي أول مدير فني ينجح في الفوز بـ4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، متجاوزًا بذلك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي فاز بها بالبطولة برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011، وكذلك مع بايرن ميونيخ الألماني في 2013.

وسبق لأنشيلوتي أن حقق لقب السوبر الأوروبي لاعبا مع ميلان الإيطالي عام 1990 بالفوز على مواطنه سمبدوريا 3-1.

يذكر أن أنشيلوتي يعد المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي تمكن من التتويج بالدوريات الخمسة الكبرى، حيث حقق الدوري الإيطالي مع ميلان، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ، وأخيرا الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

توج ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس السوبر الأوروبي 2022 بعد الفوز (2-0) على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

وأقيمت المباراة على ملعب هلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية، التي يزورها ريال مدريد لأول مرة في تاريخه.



ورفع ريال مدريد عدد ألقابه في كأس السوبر الأوروبي إلى 5 ألقاب، ليعادل رقم ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني كأكثر الأندية تتويجا باللقب.



لم تشهد تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فرانكفورت أي مفاجآت، حيث واصل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على خطة (4-3-3) مع الإبقاء على العناصر الأساسية دون تغييرات.

في المقابل، اعتمد أوليفر جلاسنر، مدرب فرانكفورت، على خطة (3-4-2-1) مع تقارب الخطوط وعدم السماح للاعبي الريال بالتحرك بحرية.

لكن كما كان متوقعا، لم يجد ريال مدريد أي مشكلة في السيطرة على مجريات اللعب، وإجبار فرانكفورت على التراجع لمناطقه.

في ظل هذا الوضع، شنت كتيبة أنشيلوتي سيلا من الهجمات على مرمى بطل الدوري الأوروبي، فيما اكتفى لاعبو الفريق الألماني ببعض الهجمات المرتدة على فترات متباعدة.

كذلك تسبب لعب فرانكفورت بـ3 مدافعين في ثغرات واضحة في خطه الخلفي، خاصة على الرواقين.

وفي الدقيقة 37 افتتح الفريق الملكي التسجيل عن طريق ديفيد ألابا، بعدما استغل ثغرة قاتلة وسط دفاع فرانكفورت جعلته حرا دون أي رقابة.

وفي الشوط الثاني، بات الأمر أقرب لنزهة بالنسبة لريال مدريد، بعدما تجرد فرانكفورت من أنيابه الهجومية تماما، واستمر تذبذب خط دفاعه.

وبعد سلسلة من الهجمات الخطيرة سجل "الميرينجي" هدفا ثانيا عن طريق القائد كريم بنزيما، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أطلق 13 تسديدة على فرانكفورت، وهو ما يزيد على ضعف عدد تسديدات الفريق الألماني (6 تسديدات).