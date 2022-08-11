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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد مباريات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 عدة مواجهات ساخنة في المسابقات الأوروبية والعربية المختلفة.



على الصعيد الأوروبي، تقام عدة مباريات في الأدوار التمهيدية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

وستكون أبرز مباريات دوري المؤتمر الأوروبي تلك التي تجمع بين بازل السويسري وبروندبي الدنماركي، وكذلك مباراة أندرلخت البلجيكي مع بايد ليناميسكوند الاستوني، ومواجهة ألكمار الهولندي مع داندي الاسكتلندي.



وفي الدوري الأوروبي، تقام 6 مباريات أبرزها بين فنربخشه التركي ومضيفه سلوفاكو التشيكي، فيما يلعب بارتيزان بلجراد الصربي مع آيك لارينكا القبرصي.

وعلى الصعيد العربي، تقام مباراة واحدة في الدوري المصري تجمع بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في ختام الجولة 30 من المسابقة.

وفي الدوري القطري، تقام مباراتان تجمع أولاهما بين الأهلي والدحيل، فيما تقام الثانية بين العربي والريان، وقد تشهد مشاركة النجم السوري عمر السومة في أول ظهور مع العربي.

تقدم ريال مدريد الإسباني إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

وفاز ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، على فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، بنتيجة (2-0) في كأس السوبر الأوروبي 2022، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.



وبهذا توج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، ويصبح الأكثر فوزا باللقب متساويا مع ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقبل النسخة الحالية، كان "الميرينجي" حصد لقب كأس السوبر الأوروبي أعوام 2002 على حساب فينوورد الهولندي، و2014 و2016 أمام إشبيلية الإسباني، و2017 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.



بينما خسر الفريق الملكي لقب السوبر القاري أعوام 1998 (أمام تشيلسي الإنجليزي) و2000 (أمام جالاتا سراي التركي) و2018 (أمام أتلتيكو مدريد الإسباني).

وخلف الثلاثي الأكثر تتويجا، يأتي ليفربول الإنجليزي المتوج بـ4 ألقاب، فيما فاز أتلتيكو مدريد باللقب 3 مرات، متساويا مع أياكس أمستردام الهولندي.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس السوبر الأوروبي انطلقت عام 1972، وحصل على لقبها 24 ناديا.



توج ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس السوبر الأوروبي 2022 بعد الفوز (2-0) على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

وأقيمت المباراة على ملعب هلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية، التي يزورها ريال مدريد لأول مرة في تاريخه.



ورفع ريال مدريد عدد ألقابه في كأس السوبر الأوروبي إلى 5 ألقاب، ليعادل رقم ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني كأكثر الأندية تتويجا باللقب.

لم تشهد تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فرانكفورت أي مفاجآت، حيث واصل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على خطة (4-3-3) مع الإبقاء على العناصر الأساسية دون تغييرات.

في المقابل، اعتمد أوليفر جلاسنر، مدرب فرانكفورت، على خطة (3-4-2-1) مع تقارب الخطوط وعدم السماح للاعبي الريال بالتحرك بحرية.

لكن كما كان متوقعا، لم يجد ريال مدريد أي مشكلة في السيطرة على مجريات اللعب، وإجبار فرانكفورت على التراجع لمناطقه.

في ظل هذا الوضع، شنت كتيبة أنشيلوتي سيلا من الهجمات على مرمى بطل الدوري الأوروبي، فيما اكتفى لاعبو الفريق الألماني ببعض الهجمات المرتدة على فترات متباعدة.

كذلك تسبب لعب فرانكفورت بـ3 مدافعين في ثغرات واضحة في خطه الخلفي، خاصة على الرواقين.

وفي الدقيقة 37 افتتح الفريق الملكي التسجيل عن طريق ديفيد ألابا، بعدما استغل ثغرة قاتلة وسط دفاع فرانكفورت جعلته حرا دون أي رقابة.

وفي الشوط الثاني، بات الأمر أقرب لنزهة بالنسبة لريال مدريد، بعدما تجرد فرانكفورت من أنيابه الهجومية تماما، واستمر تذبذب خط دفاعه.

وبعد سلسلة من الهجمات الخطيرة سجل "الميرينجي" هدفا ثانيا عن طريق القائد كريم بنزيما، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أطلق 13 تسديدة على فرانكفورت، وهو ما يزيد على ضعف عدد تسديدات الفريق الألماني (6 تسديدات).