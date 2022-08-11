شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد الإسباني يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني (الأربعاء).

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا، سجل ريال مدريد هدفين في شباك فرانكفورت، ليفوز عليه 2-0، وينتزع منه لقب كأس السوبر الأوروبي 2022.

ريال مدريد الإسباني يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه



سجل هدفي ريال مدريد النمساوي ديفيد ألابا في الدقيقة 37، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 65.

واستعاد ريال مدريد بذلك لقب السوبر الأوروبي بعد غياب 5 سنوات، حيث حققه للمرة الأخيرة عام 2017 بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1.

وبات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول مدير فني ينجح في الفوز بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، متجاوزًا بذلك الإسباني بيب جوارديولا الذي فاز بالبطولة رفقة برشلونة عامي 2009 و2011، وكذلك مع بايرن ميونخ الألماني في عام 2013.

واستطاع أنشيلوتي تحقيق اللقب الأوروبي 3 مرات سابقًة خلال مسيرته التدريبية، وذلك عامي 2003 و2007 مع ميلان، ثم 2014 مع ريال مدريد.



كرة القدم لعبة جماعية بطبيعة الحال، لكن المساهمات الفردية على مدار الموسم يمكن أن تمنح الفريق قوة كبيرة وإضافية.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على مدار السنوات الماضية وجود عدد من أعظم لاعبي كرة القدم الحديثة، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أعظم المواسم الفردية للاعبين الذين مروا على المسابقة.

هذا الإصدار من النجم البرتغالي كان متعة لا تنتهي بالنسبة للمشاهد، فلا يمكنك أن تغمض عينيك معه.

كان رونالدو فائزًا دائمًا بالمباريات، وغالبًا ما يكون مشغولًا بالمراوغة، وتسجيل جميع أنواع الأهداف التي لا يمكن لغيره تسجيلها; سواء من الركلات الحرة، أو بالرأس أو بلمسات القدم السحرية، حيث استطاع رونالدو أن يفعل كل شيء.

لعب ابن إقليم مادير، دورًا حاسمًا في فوز مانشستر يونايتد بلقب البريميرليج حين أسهم في تسجيل 31 هدفًا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة وفقًا لاتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي، واختير كأفضل لاعب في العام، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الحذاء الذهبي للمسابقة.

كان 2018-2019 هو أول موسم كامل لفيرجيل فان دايك رفقة ليفربول، وعادةً ما يُمثل هذا التوقيت تحديدا اختبارًا لأي لاعب يحاول الاستقرار في بيئته الجديد والتأقلم مع الأجواء المحيطة.

لم يكن هذا هو الحال بالتأكيد مع صاحب الرقم 4 في ليفربول، أسلوبه ومدى بساطة أدائه جعلا كل شيء يبدو سهلا بالنسبة له.

تلقى ليفربول 22 هدفًا فقط طوال الموسم (أقل فريق استقبالًا للأهداف في الدوري الإنجليزي وقتها) وأنهاه بالفعل دون أن تتم مراوغته من قبل أي خصم.

خسر ليفربول اللقب بفارق نقطة واحدة، لكن على المستوى الفردي، كان فان دايك بالتأكيد قد خاض موسمًا رائعًا توجه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ما زال موسم 2002-2003 من الدوري الإنجليزي مرتبطًا بشكل كبير بالفرنسي تييري هنري، حيث يصفه الكثيرون بأنه أعظم أداء فردي للاعب في الدوري الإنجليزي.

وربما يعد تسجيل أكثر من 20 هدفًا في موسم واحد إنجازًا رائعًا، وتقديم 20 تمريرة حاسمة أيضا هو شيء مذهل، لكن القيام بالأمرين معًا في نفس النسخة هو أمر لن تراه يحدث إلا مع الغزال الفرنسي.

تمكن هنري من تسجيل 24 هدفًا وصنع 20، وهو يحمل الرقم القياسي لأكثر من قدم تمريرات حاسمة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين.

حصل هنري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي. بالفعل كان موسمًا أسطوريًا لهذا النجم الفذ.

يمكن القول إن هذا الموسم يصنف من بين أفضل المواسم في مسيرة الويلزي جاريث بيل، حين سجل 21 هدفًا مذهلًا وساعد توتنهام في الوصول إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بشأن كريستيانو رونالدو.. روني يوجه نصيحة صادمة لمانشستر يونايتد

ما يقرب من نصف أهداف بيل (9 أهداف) جاءت من خارج منطقة الجزاء، ولم ينجح أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي في تحقيق هذا الرقم على مدى تاريخ المسابقة.

وفاز بيل بجدارة بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في العام، ولا ننسى جائزة أفضل لاعب وفقًا لاتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي.

كان موسم 2017-2018 هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول، ووصفه الكثيرون بأنه فشل في الدوري الإنجليزي من قبل عندما لعب مع تشيلسي.

أذهل الفرعون المصري الجميع بموسم تاريخي، وحطم الرقم القياسي لأكثر الأهداف المسجلة في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي بـ32 هدفًا، مما ساعد رجال المدرب الألماني يورجن كلوب على التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

كانت معظم أهداف محمد صلاح رائعة، وحصل على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل لاعب وفقًا لاتحاد كتاب كرة القدم، وأفضل لاعب في البريميرليج، وجائزة لاعب العام في انجلترا، ليرسخ بالفعل بداية لعهد "الملك المصري" في المسابقة.

يعتقد الكثيرون أن موسم 2013-2014 كان الأفضل بالنسبة للأوروجواياني لويس سواريز في مسيرته، إذ كان نجم ليفربول آنذاك متوهجا بشكل رهيب.

على الرغم من غيابه عن المباريات الأولى بسبب الإيقاف، فإن سواريز عاد وسجل الأهداف تباعًا، ودفع ليفربول بمفرده إلى المنافسة على لقب البريميرليج، مسجلا 31 هدفًا رائعًا في موسم استثنائي.

حصل سواريز على جائزة أفضل لاعب في العام، واختير كأفضل لاعب وفقًا لاتحاد كتاب كرة القدم، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

عندما نتحدث عن تألق البلجيكي كيفن دي بروين، فمن المؤكد أننا سنتحدث عن موسم 2019-2020؛ الذي أظهر فيه قدرة رهيبة ورؤية هائلة وتمريرة في الوقت والمكان المناسبين.

لم يفز مانشستر سيتي باللقب، لكن ذلك لم يمنع اللاعب البلجيكي من الاستمتاع بموسم استثنائي بتسجيل 13 هدفًا وتقديم 20 أسيست، معادلًا الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

حقق الفرنسي كريم بنزيما، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، إنجازا تاريخيا بتسجيله هدفا في شباك آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي.

وسجل بنزيما الهدف الثاني في فوز ريال مدريد (2-0) على فرانكفورت، مساء الأربعاء، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.



وبهذا الهدف رفع بنزيما عدد أهدافه مع ريال مدريد إلى 324 هدفا، لينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي.

وفض قائد ريال مدريد الاشتباك مع راؤول جونزاليس، أسطورة النادي الملكي، الذي بات يحتل المركز الثالث برصيد 323 هدفا.



وبعد تخطي راؤول، يضع بنزيما عينه على رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا.

وفي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد يأتي الإسباني ألفريدو دي ستيفانو برصيد 308 أهداف، يليه الإسباني كارلوس سانتيانا الذي سجل 290 هدفا.

ويحتل المجري فيرينك بوشكاش المرتبة السادسة برصيد 242 هدفا، يليه المكسيكي هوجو سانشيز الذي سجل 208 أهداف.

أكدت مصادر من داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي أن هناك حالة غضب عارم داخل صفوف الفريق بسبب وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مصدر من داخل النادي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هناك غضب متزايد داخل صفوف الفريق بسبب موقف رونالدو وسلوكه تجاه النادي".



وأكمل: "ما يقوم به رونالدو يزعج الكثير من اللاعبين الآن، بالطبع لديه حلفاء داخل الفريق ولكن أغلب عناصر الفريق سئموا من الطريقة التي تسير بها الأمور".

ويريد رونالدو الخروج من مانشستر يونايتد خلال صيف العام الحالي 2022، بعد عام على عودته إلى أولد ترافورد بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن النادي يرفض بيعه.

رونالدو من جانبه يؤمن أن هناك اتفاق نبلاء بينه وبين إدارة النادي على السماح له بالرحيل حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

خورخي مينديز وكيل اللاعب ناقش الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد بشأن بيع رونالدو حال وجود عرض جيد، لكن الإدارة رفضت الأمر برمته مما أغضب معسكر الدون.