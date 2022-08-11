شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنشيلوتي "الفريد من نوعه".. يعشق كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم تمض سوى 3 شهور على تتويج ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه حتى أضافا لقبا جديدا إلى سجلهما.

وكان ريال مدريد عزز رقمه القياسي في مايو/ أيار الماضي كأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بفارق 7 ألقاب عن ميلان الإيطالي أقرب ملاحقيه، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي في النهائي.

وقتها حقق كارلو أنشيلوتي رقما قياسيا جديدا في مسيرته، حيث أصبح أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز بـ4 ألقاب لأعرق المسابقات القارية على الإطلاق، حيث سبق له تحقيق لقبين مع ميلان، بجانب لقبيه مع الفريق الملكي.

وعاد ريال مدريد (الأربعاء) ليحقق لقب السوبر الأوروبي 2022، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد انتصاره على آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي بهدفين دون رد، ليعود المدرب الإيطالي المخضرم مرة أخرى لتحطيم رقم قياسي جديد.

وبات أنشيلوتي أول مدير فني ينجح في الفوز بـ4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، متجاوزًا بذلك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي فاز بها بالبطولة برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011، وكذلك مع بايرن ميونيخ الألماني في 2013.

وسبق لأنشيلوتي أن حقق لقب السوبر الأوروبي لاعبا مع ميلان الإيطالي عام 1990 بالفوز على مواطنه سمبدوريا 3-1.

يذكر أن أنشيلوتي يعد المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي تمكن من التتويج بالدوريات الخمسة الكبرى، حيث حقق الدوري الإيطالي مع ميلان، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ، وأخيرا الدوري الإسباني مع ريال مدريد.