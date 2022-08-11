"لا تصالح مع الخطيب".. أول تعليق من مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن حكم الحبس لن يؤثر على رئاسته للنادي الأبيض ولن يتصالح مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومشيراً إلى أن الفريق انتهى من صفقتين.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك": "أنا لن اتحدث عن الحكم الذي صدر اليوم على شاشات التلفزيون، ونفس القاضي المحترم الذي أصدر حكم بحبسي لمدة شهر اليوم، هو نفس القاضي المحترم الذي أصدر قرار برائتي في شهر أبريل الماضي".

وأضاف: "ما حدث اليوم لن يهزني، هذا الحكم ليس لديه تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، ولم يقبض علي ولا أي شيء من هذا القبيل، وأوجه رسالة إلى الأشخاص التي شمتت فيا، لم تهتز شعرة من رأسي بعد ما حدث".

وتابع: "أقول للخطيب أنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".

وواصل رئيس الزمالك: "عندما سمعت الحكم الذي صدر اليوم، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".

وأضاف مرتضى: "استلمنا القناة رسمياً من الشركة المتحدة وأصبحت ملك نادي الزمالك بالكامل، وسنبدأ في إنشاء شركة الزمالك للإعلام والإعلان من الغد".

وأكمل: "انتهينا من صفقة أمس واليوم انتهينا من صفقة ويتبقى لنا صفقة من صفقات اللاعبين الأجانب ولن أعلن عنهم، وجمهور الزمالك لا شيء يغلى عليه".

وأردف: "اتحدى رئيس لجنة الحكام الأجنبي، أنه يكون رأى هدف المصري في مباراة الأهلي اليوم وأن تكون ركلة جزاء الأهلي صحيحة، ومنذ أن أصدر الخطيب بيان ضد الحكام وهم يحاولون إرضاؤه".

واختتم رئيس الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي، وأطالبهم بالحضور، ولدي لاعبين رجالة ومدرب محترم ومشرف على الكرة سافر وانتهى من الصفقتين".