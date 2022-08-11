شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. جدول الترتيب بعد فوز الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "برج العرب".

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 80 من ركلة جزاء نفذها بنجاح رامي ربيعة، بعد أن استدعى حكم الفار محمود البنا لوجود عرقلة على قدم حسام حسن من مدافع المصري، وأقر البنا بوجود ركلة الجزاء.

وأحرز المصري هدف التعادل في الدقيقة 85 من متابعة لركلة حرة مباشرة، لكن تم إلغاؤه من جانب حكم الراية قبل أن يؤكد حكم الفار القرار بوجود تسلل على المصري.

وسجل حسام حسن هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 96، من هجمة مرتدة خاطفة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 62 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الحادي عشر.

أدار اللقاء محمود البنا حكم ساحة، سمير جمال حكم مساعد، سامي هلهل حكم مساعد، حكم رابع أحمد جمال، حكم فيديو طارق مجدي، مساعد حكم فيديو أحمد صلاح.

وخاض الأهلي 29 مباراة ببطولة الدوري المصري، فاز في 18 مباراة وتعادل 8 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 56 هدفًا فيما تلقت شباكه 20 هدفًا.

كما خاض فريق المصري البورسعيدي 30 مباراة بالدوري، فاز في 7 مباريات وتعادل 12 مباراة وخسر 11 لقاء، وأحرز لاعبوه 32 هدفًا.

وفي نفس الجولة من الدوري المصري الممتاز، تعادل المقاولون العرب سلبيًا مع الجونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة مع فيوتشر، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 62 نقطة، ويتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.