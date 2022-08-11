بسبب هدف ملغي.. إحالة فريق إخراج لقاء الأهلي والمصري للتحقيق

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر المسئولين في التليفزيون المصري إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري للشئون القانونية، بسبب لقطة هدف المصري الملغي.

ولم يُعيد فريق الإخراج لقطة الهدف الملغي للنادي المصري البورسعيدي، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعاً، بسبب عدم فهم سبب الإلغاء سواء خطأ أو تسلل.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً صعباً على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مساء الأربعاء، ليواصل الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري المصري .

تقدم الأهلي عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 81، قبل أن يضاعف المهاجم حسام حسن النتيجة لصالح الفريق الأحمر قبل نهاية المباراة بثواني قليلة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 62 محتلاً المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل المصري المركز 12 ولديه 33 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز قبل آخر 4 جولات بالمسابقة.