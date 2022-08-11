في مباراة عصبية.. الأهلي يفوز على المصري بهدفين ويواصل انتصاراته في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزاً صعباً على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة حصيلة فوزه بـ17 مباراة وتعادله في 8 وخسارته في 3 لقاءات، فيما يحل المصري بالمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، بعد تمكنه من الفوز في 7 لقاءات وتعادله في 12 وهزيمته في 10 لقاءات.

أحرز هدف المباراة الوحيد مدافع الأهلي رامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد الرجوع لتقنية الفار.

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وفي الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تمكن حسام حسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مرتدة متقنة بدأت من محمد محمود ثم وان تو بين هاني وحسام حسن الذي سجل في شباك المصري، لتنتهي المباراة بفوز المارد الاحمر على الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده ل 62 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 33 في المركز الحادي عشر.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي في الدفاع، ومحمد أشرف ومحمد هاني واليود يانج ومحمد فخري في الوسط، ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وصلاح محسن في الهجوم.

فيما بدأ المصري مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

عصام ثروت في حراسة المرمى، وإسلام أبو سليمة وعمرو موسى وأحمد علاء وكريم العراقي وحسن علي في الدفاع، وفريد شوقي وايزي ايميكا ومحمد جريندو والياس الجلاصي في الوسط واوستن أموتو في الهجوم..