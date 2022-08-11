"لعدم صلاحية الملاعب".. مصدر بالكاف لمصراوي: الزمالك لن يواجه اليكت سبورت في تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أكد مصدر بإدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الزمالك لن يواجه اليكت سبورت في تشاد، لعدم صلاحية الملاعب هناك.

وكانت قرعة الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) من دوري أبطال أفريقيا، أسفرت عن مواجهة الزمالك لفريق اليكت سبورت بطل تشاد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك لن يواجه اليكت سبورت في تشاد لعدم صلاحية الملاعب هناك".

وأشار المصدر، إلى أن الفريق التشادي لديه مهلة لغاية 20 أغسطس، حتى يحدد الملعب الذي سيخوض عليه مواجهة الزمالك.

واختتم المصدر: "يجب على فريق اليكت سبورت اختيار ملعب معتمد من كاف، لإقامة المباراة عليه، وتم إرسال الملاعب المعتمدة للإتحادات لإتخاذ اللازم وتحديد المواعيد النهائية".