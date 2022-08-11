حسام حسن: تولينا المسؤولية في وقت صعب.. وكنت أعلم أننا سنخسر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام حسن المدير الفني لنادي المصري، أنه كان يعلم أن فريقه سيخسر أمام الأهلي، مشيراً إلى أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب.

وتعرض المصري البورسعيدي للهزيمة أمام الأهلي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري WE المصري.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "اجتهدنا مع اللاعبين ووافقنا على قيادة المصري لأنه نادي كبير والفريق كان في موقف صعب ولكننا تخطيناه وتخطينا العديد من الفرق التي كانت في مركز أعلى مننا".

وأضاف: "اشتغلنا بشكل جيد لمباراة اليوم، أدخل مباراة اليوم وأنا أعلم أنني أخسر بنسبة 99%، ولكن أحاول تحفيز اللاعبين وأشجعهم على الفوز".

واختتم مدرب المصري: "المباراة المقبلة أيضاً أعلم أنني سأخسر، وهناك بعض المباريات حتى إذا كانت النسبة بين الفريقين 50%، من الصعب الفوز بها".