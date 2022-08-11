10 أرقام تاريخية من تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نجح نادي ريال مدريد في فرض هيمنته على أوروبا بعد التتويج بلقب كأس السوبر القاري بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0، مساء الأربعاء.

وتوج الريال بلقب السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت بفضل ثنائية ديفيد ألابا وكريم بنزيما في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هلسنكي الأولمبي.

وحقق النادي الملكي ولاعبيه العديد من الأرقام التاريخية عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وأصبح ريال مدريد أكثر من حقق لقب السوبر الأوروبي بالتساوي مع برشلونة وميلان بواقع 5 ألقاب.

لم يخسر المرينجي أي من مبارياته الـ 12 الأخيرة ضد الأندية الألمانية في البطولات الأوروبية (فاز 8 تعادل 4).

يصل ريال مدريد بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبي إلى اللقب الرسمي رقم 98 في تاريخه، ويتبقى له لقبين ويصل إلى 100 لقب.

وابتعد الفريق الملكي بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والدولية بعدما وصل إلى البطولة رقم 28، ليبتعد عن الأهلي المصري صاحب المركز الثاني برصيد 24 لقبا.

السوبر الأوروبي هي البطولة الرابعة لريال مدريد في عام 2022 بعد الفوز بالسوبر الإسباني والليجا ودوري الأبطال.

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكثر من حقق لقب السوبر الأوروبي بواقع 4 مرات في مسيرته التدريبية.

رفع أنشيلوتي رصيده من الألقاب إلى 8 بطولات كمدرب لريال مدريد.

أصبح بنزيما ثاني أفضل هداف لريال مدريد في التاريخ بوصوله إلى 324 هدف، متفوقًا على راؤول جونزاليس (323 هدف)، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لقلعة المرينجي بـ450 هدف.

توني كروس تخطى رقم باولو مالديني كأكثر لاعب يحقق بطولة كأس السوبر الأوروبي بـ 5 ألقاب.

وأصبح أنطونيو روديجير ثاني لاعب يتوج بالسوبر الأوروبي موسمين متتاليين (بعدما فاز به في الموسم الماضي بقميص تشيلسي) بعد توني كروس الذي حقق ذلك من قبل مع بايرن ميونيخ وريال مدريد عامي 2013 و2014.