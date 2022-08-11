سواريش: أشركت اللاعبين الجاهزين بدنياً.. وحققنا فوزا مستحقا أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه استحق الفوز أمام النادي المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أنه أشرك اللاعبين الجاهزين بدنياً خلال المباراة.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على المصري، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري WE المصري.

وقال سواريش خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة منذ 3 أيام، وقلت مسبقاً أنه يجب هناك طريقة لإشراك اللاعبين الصغار، لعبنا مباراة باللاعبين الصغار وفزنا 3-0، وكان أمامنا 3 أيام للعب مباراة أمام فريق جيد للغاية".

وأضاف: "يجب إعطاء الثقة للاعبين الصغار، والمستوى البدني الخاص بهم بالطبع لن يكون جيداً لمباراة اليوم، لذلك أبقيناهم في الخارج، والمصري كان يستعد للمباراة منذ 7 أيام، وقررنا إدخال بعض اللاعبين الجاهزين بدنياً".

وأكمل: "الفريق أدى مباراة جيدة واللاعبين كانوا متحدين وترجموا الخطة التي وضعناها للمباراة، وفزنا أمام فريق جيد ومنظم ولديه مهارات فردية وجماعية، وأحيي لاعبي فريقي لأنهم قدموا مباراة جيدة، كان هناك بعض الفترات لم نكن فيها جيدين ولكن سيطرنا على المباراة بشكل عام وحققنا فوز مستحق".

واختتم: "أنظر للاعب وأرى خصائصه، واختار بعد ذلك الأسلوب نظراً للخصائص التي أمامي، وفي المستقبل سيكون لدي أسلوبين للعب، الأسلوب الحالي هو 3-4-3، وأحاول زرع أسلوب 4-3-3 في الفريق".