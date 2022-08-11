في ليلة تاريخية لبنزيما.. ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

توج نادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة ريال مدريد وفرانكفورت على ملعب هلسنكي الأولمبي في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وافتتح ديفيد ألابا التسجيل في الدقيقة 37 لريال مدريد، قبل أن يضيف كريم بنزيما ثاني الأهداف في الدقيقة 65.

ويصبح بذلك بنزيما ثاني أفضل هداف لريال مدريد في التاريخ بوصوله إلى 324 هدف، متفوقًا على راؤول جونزاليس (323 هدف)، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لقلعة المرينجي بـ450 هدف.

ويحصد الريال بذلك اللقب الخامس للسوبر الأوروبي في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لناديي برشلونة وميلان، كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

وبات أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هو أكثر مدرب تحقيقاً للقب السوبر الأوروبي (4 بطولات) متخطيًا بيب جوارديولا بـ 3 ألقاب.

تفاصيل المباراة:

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من: "في حراسة المرمى تيبو كورتوا، كارفاخال، ميلياتو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش، فينسيوس جونيور، وكريم بنزيما".

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي: "كيفن تراب، ألمامي توري، سيلفا ميلو "توتا"، إيفان نديكا، سو، رودي، كناوف، كامادا، ليندستروم، لينز، بوري".

بدأت المباراة بسيطرة من جانب ريال مدريد في الدقائق الأولى ولكن بدون خطورة على مرمى فرانكفورت.

وفي الدقيقة 17 كاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الأول عن طريق فينسيوس ولكن أبعد مدافع فرانكفورت الكرة من على خط المرمى.

ونجح ديفيد ألابا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 37 لصالح ريال مدريد، ليتقدم الملكي على فرانكفورت بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 41، كاد كريم بنزيما أن يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجوار القائم بقليل.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم ريال مدريد على فرانكفورت بهدف دون رد بكأس السوبر الأوروبي.

وفي الشوط الثاني، قابل فينسيوس جونيور كرة عرضية من ميندي بتسديدة ولكن أبعدها حارس فرانكفورت عن مرماه وذلك في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقة 60، تسديدة صاروخية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65، أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم الملكي بنتيجة 2-0.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه بنتيجة 2-0 على فرانكفورت حتى نهاية المباراة، ليحصد الملكي لقب السوبر الأوروبي.