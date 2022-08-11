الأهلي يفوز بثنائية أمام المصري ويلاحق بيراميدز على وصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الأهلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وتقدم الأهلي بعد مرور 80 دقيقة عن طريق اللاعب رامي ربيعة من ركلة جزاء قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الثاني بالدقيقة 90+6.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 62 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض مباراة أكثر منه، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز 11.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد أشرف.

الوسط: رامي ربيعة - أليو ديانج - محمد فخري.

الهجوم: بيرسي تاو - ميكيسوني - صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: مصطفى شوبير - حسام حسن - محمد محمود - كريم فؤاد - أحمد سيد غريب - محمد خليفة نصير - أحمد سيد عبد النبي - زياد طارق - ميدو نبيل.

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: حسن علي، إسلام ابو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل لاعب المصري إلياس الجلاصي كرة طولية في الدقيقة 4 داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن أبعدها مدافع الأهلي محمود متولي.

وأرسل لاعب الأهلي محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 5 ولكن وصلت سهلة ليد حارس مرمى المصري عصام ثروت.

وأرسل لاعب الأهلي ميكيسوني كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 9 ولكن أبعدها الدفاع قبل أن يُشهر الحكم في الدقيقة 10 بطاقة صفراء لميكيسوني.

وأرسل لاعب المصري إسلام أبوسليمة كرة رأسية خطيرة في الدقيقة 12 ولكت علت مرمى علي لطفي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 22 لتلقي لاعب الأهلي محمد أشرف العلاج بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب المصري.

ووصلت كرة طولية رائعة للاعب الأهلي صلاح محسن داخل منطقة جزاء الأهلي بالدقيقة 28 أهدرها اللاعب بتسديدها ضعيفة في يد حارس مرمى المصري عصام ثروت.

وأرسل لاعب المصري إلياس الجلاصي كرة طولية رائعة تصدى لها حارس الأهلي علي لطفي في الدقيقة 46 قبل أن تصل لزميله أوستين أموتو ولكنها سقطت أمام جريندو الذي سددها أعلى المرمى.

وتوقف اللعب لتلقي حارس مرمى الأهلي علي لطفي العلاج داخل الملعب قبل أن يُستأنف.

وأرسل لاعب الصمري عمرو موسى كرة رأسية بالدقيقة 55 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وحصل المصري في الدقيقة 60 على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي ولكن إلياس الجلاصي سددها سهلة في يد علي لطفي.

وسدد لاعب الأهلي محمد فخري كرة بالدقيقة 76 ولكن مرت أعلى مرمى المصري.

واحتسب حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعِ عرقلة لاعبه حسام حسن داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 78 ليُسدد رامي ربيعة الركلة بنجاح في الدقيقة 80.

وسجل لاعب الأهلي حسام حسن الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 90+6.