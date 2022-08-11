ريال مدريد يهزم فرانكفورت ويتوج بكأس السوبر الأوروبية

المنامة - ياسر ابراهيم - توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية بعد تخطيه أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-0) على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي الأربعاء.

وسجل للفريق الملكي مدافعه النمساوي ديفيد ألابا 37، وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة 65.

وأصبح بنزيمة ثاني الهدافين التاريخيين في النادي الملكي بوصوله إلى الهدف (324)، متجاوزاً رقم الأسطورة راؤول غونزاليس (323 هدفاً)، مع العلم أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للملكي بـ450 هدفاً.

وخاض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، محققاً اللقب الخامس له بعد (2002، 2014، 2016، 2017 و2022).

وبات أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقاً للقب السوبر، إذ ظفر به مع ميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

(بي إن سبورت)