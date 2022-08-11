الامارات | 10 تعاقدات بارزة في «الليغا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار غداً إلى إسبانيا، حيث الموعد مع انطلاق الموسم الجديد، وسط توقعات بإثارة كبيرة، خصوصاً بعد التعاقدات المهمة التي قام بها نادي برشلونة، الراغب بشدة في كسر هيمنة ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

ويدشن إشبيلية المسابقة غداً أمام أوساسونا، بينما يخوض الريال أولى مبارياته أمام ألميريا الأحد، في حين يلتقي برشلونة مع فاليكانو السبت.

ومن أبرز التعاقدات استقدام ريال مدريد للفرنسي تشاوميني قادماً من موناكو الفرنسي، بينما تعاقد برشلونة مع أسماء بارزة، منها البولندي ليفاندوفسكي، والفرنسي كوندي.

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