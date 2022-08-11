الامارات | شباب الأهلي يفوز بالثلاثة على كولوبارا الصربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أمام كولوبارا الصربي، أول من أمس، ضمن التجربة الودية الثالثة التي يخوضها في معسكره الخارجي المقام في صربيا من 28 يوليو الماضي إلى 22 الجاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل.

ونجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول بهدفين دون رد، بتوقيع وليد عباس، والمالي شيكنا دومبيا، قبل أن يكمل حارب عبدالله ثلاثية «الفرسان» في الشوط الثاني.

وحافظ شباب الأهلي على سجله خالياً من الهزائم في معسكره الخارجي، التي استهلها في الثاني من الشهر الجاري بانتصار عريض على وغرافيتشار بيوغراد الصربي برباعية نظيفة، قبل إكماله المهمة في السادس من هذا الشهر بالفوز على عجمان بنتيجة 2-1.