الامارات | «ثنائية» بيدرو تُهدي الوحدة الفوز على فريق الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المحترف البرازيلي جواو بيدرو، فريقه الوحدة، الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (2-1)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ضمن خامسة التجارب الودية لـ«العنابي» في معسكره الخارجي في النمسا المقام خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 14 الجاري، استعداداً لدوري «أدنوك» للمحترفين في موسمه الجديد. وأنهى الوحدة الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يعاود البرازيلي جواو بيدرو زيارة الشباك الكويتية في الشوط الثاني، وإهداء «العنابي» هدف الفوز.

وأضاف الوحدة انتصاره الثاني في تجاربه الودية، بعد فوزه برباعية نظيفة، في أولى مبارياته الشهر الماضي، على حساب «فيكريستا كراكوف البولندي»، قبل أن يتعرض «العنابي» إلى الخسارة في بقية مبارياته بالخسارة في تجربته الودية الثانية أمام «ستورم غراز» النمساوي بنتيجة (4-0)، ومن ثم أمام أبها السعودي في مباراته الثالثة بهدف نظيف، وبعدها في الودية الرابعة بالخسارة مجدداً برباعية نظيفة أمام «بافوس القبرصي» في الثالث من الشهر الجاري.