الامارات | نيبويشا: طوينا صفحة الماضي.. الظفرة سيكون مختلفاً في الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي نيبويشا فيجنيفيتش، أن «فارس الظفرة» طوى صفحة الماضي، والفريق سيكون مختلفاً في الموسم المقبل، خصوصاً بعد التعديلات التي أجرتها إدارة النادي بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين. وأوضح أن الفريق لن يعاني على غرار الموسمين الماضيين، حينما كافح للبقاء مع أندية دوري المحترفين.

وقال نيبويشا في حديثه لصحيفة «سبورت كلوب» الصربية، التي زارت معسكر الفريق: «لقد غير النادي اللاعبين الأجانب بصورة كاملة، عدا الاحتفاظ باللاعب البرازيلي لوكاس كانديدو، إلى جانب التعاقد مع لاعبين شباب جدد، عموماً لقد تم إنجاز عمل ممتاز هنا، خصوصاً لدينا مجموعة من اللاعبين المواطنين الذين لديهم الخبرة وسيكونون مفيدين للفريق».

وأضاف المدرب الصربي أن «المباريات الودية التي خاضها الفريق حتى الآن، والتي سيختتمها بمواجهة الحزم السعودي، منحته فرصة جيدة للوقوف على مستوى اللاعبين»، وقال: «نحن نتقدم بصورة جيدة في تحضير الفريق، بالنسبة لي ليس لدي شك على الإطلاق في أننا سنظهر بصورة جيدة في المنافسات التي سنشارك فيها، ولن تتكرر الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسمين السابقين، طوينا هذه الصفحة».

وحول مدى الانسجام الذي وصل إليه اللاعبون الجدد مع القدامى، قال نيبويشا: «الجميع بدأ في الانسجام بشكل جيد وبسرعة، الأجانب الجدد دخلوا في الإيقاع الجماعي، لدينا لاعبين من البرازيل ومثلهما من هولندا وواحد من تونس، لدينا فرصة جيدة للوصول إلى تشكيلة مناسبة، وفقاً للوائح المسابقة، إذ يمكنك الدفع بستة لاعبين أجانب في المباراة».

وأشار إلى أنه يأمل في أن يحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المواجهات الثلاث الأولى، التي تنتظره في دوري أدنوك للمحترفين مطلع شهر سبتمبر المقبل، وقال: «سنواجه النصر والعين واتحاد كلباء، وأتمنى أن نحصل على نقاط من هذه المباريات».

وأوضح نيبويشا أن «المعسكر الذي يقيمه الفريق منذ مطلع الشهر الجاري سيختتم يوم الإثنين المقبل»، وتابع: «سنعود إلى أبوظبي بمعنويات عالية بعد معسكر جيد، ولا يسعني الانتظار حالياً لخوض المواجهة الرسمية الأولى».

يذكر أن الظفرة كان قد تعادل في وديته الأولى أمام فريق يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية في مواجهة النصر الكويتي بهدفين نظيفين، بينما سيخوض مواجهة أخيرة أمام الحزم السعودي قبل العودة إلى الدولة 15 الجاري لاستكمال البرنامج التحضيري.

• الظفرة تعادل في وديته الأولى أمام يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية على النصر الكويتي.