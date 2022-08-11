الامارات | خورفكان يفوز على التعاون السعودي بلمسة برازيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق خورفكان فوزاً على التعاون السعودي، بهدف دون رد حمل توقيع البرازيلي ياغو ليوناردو، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في ثالثة التجارب الودية التي يجريها خورفكان ضمن معسكره الخارجي الحالي المقام في هولندا منذ 24 يوليو الماضي، استعداداً لضربة بداية دوري «أدنوك» للمحترفين في موسمه الجديد.

وأكد خورفكان في وديته الثانية، قدرته على تنفيذ الخطط التكتيكية تحت قيادة مدربه الجديد الوطني عبدالعزيز العنبري، خصوصاً أن خورفكان استهل أولى مبارياته الودية في معسكر هولندا بالخسارة أمام الوصل بنتيجة 1-2 في مباراة جمعتهما في الثاني من الشهر الجاري، قبل أن يحقق في أقل من خمسة أيام الفوز في ثانية تجاربه الودية التي جاءت على حساب هيراكليس ألميلو الهولندي بواقع هدفين لهدف واحد. ويواصل خورفكان معسكره الخارجي حتى 14 الجاري.