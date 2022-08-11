الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يختتم النسخة السادسة من نشاطه الصيفي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على النسخة السادسة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 250 منتسباً و150 متطوّعاً ومتطوّعة، برعاية أكثر من 30 راعياً.

واستمرت هذه النسخة لمدة ثمانية أسابيع، واشتملت على 280 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ومبادرات ومنصّة لاكتشاف المواهب، و21 رحلة ترفيهية خارجية لوجهات مختلفة في دبي، أبرزها برج خليفة، ومتحف المستقبل، و«دبي مول»، و«عالم مدهش»، ومدينة الطفل، إضافة إلى برامج تدريبية تفاعلية.

ويشتمل حفل الختام العديد من الفقرات، أبرزها أوبريت الوعد من تقديم أصحاب الهمم وتكريم شركاء النجاح، الذين تفاعلوا مع الحدث، إضافة إلى فيديو عن قصة نشاط متفرّد خلال ثمانية أسابيع من الحيوية والتفاعل.