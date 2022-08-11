الامارات | دبا يكتفي بالتعادل أمام الحزم السعودي في «ودية صربيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق دبا الفجيرة بالتعادل الإيجابي أمام الحزم السعودي بنتيجة 3-3 في مباراة جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن ثانية التجارب الودية التي يجريها دبا في معسكره الخارجي في صربيا المقام منذ 21 يوليو الماضي ضمن مراحل إعداده للموسم الجديد.

واستهل حسن محمد تسجيل أول أهداف دبا في شباك الحزم، قبل أن يضيف زميله البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا تسجيل الهدفين الثاني والثالث. يذكر أن دبا الفجيرة كان قد استهل أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي الممتد حتى يوم غدٍ، بالفوز نهاية الشهر الماضي على بدينستفو الصربي بنتيجة هدف دون رد.