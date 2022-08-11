التجنيد الإجباري يحرم مصطفى فتحي من التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض التجنيد الإجباري المصري على محترف فريق التعاون الكروي مصطفى فتحي البقاء في مصر وعدم مغادرتها إلا بعد أن ينهي واجبه العسكري، فبعد مرور أيام على المعسكر تسربت أنباء منع اللاعب من مغادرة مصر بعد أن ظلت الجماهير التعاونية لأيام طوال تبحث عن سبب عدم التحاق اللاعب بالمعسكر الخارجي.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن الموقف النهائى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: مصطفى فتحي كان يتواجد في إجازة في القاهرة في الأيام الماضية، ولم يستطع العودة إلى السعودية مرة أخرى بسبب التجنيد.

وأضاف «نحن أمام فصل جديد في ملف مصطفى فتحي، هل يسمح له بالسفر إذا كانت القوانين تسمح له بذلك؟».

وقال شوبير «إذا استمر مصطفى فتحي في مصر، اللاعب مجند، ومن الممكن أن ينضم إلى طلائع الجيش، كما حدث من قبل مع شيكابالا ومع العديد من النجوم».

وتابع «إذا سمحت ظروف التجنيد لمصطفى فتحي بالتواجد في أحد الأندية الكبرى في مصر، هل سينضم للأهلي أم الزمالك؟، ليس سرا النادي الأهلي يبحث إمكانية التعاقد مع مصطفى فتحي، بعض الأصوات داخل القلعة الحمراء تطالب بالتعاقد معه، ولكن معلوماتي، إذا بقي اللاعب في مصر ولم ينضم إلى فريق طلائع الجيش، قد يعود إلى نادي الزمالك، يكون هذا الأقرب والمنطق، والقصة كلها ستتضح خلال الساعات القليلة المقبلة».

وهذا في الوقت الذي أكد مسؤولو طلائع الجيش أن اللاعب سينضم للفريق لحين انتهاء فترة تجنيده. ويحاول مسؤولو التعاون إيجاد حلول سريعة لإنهاء الأزمة بالطرق الرسمية والالتحاق بتدريبات الفريق.

نجوم خضعوا للتجنيد:







حصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين 2018 على إعفاء من التجنيد الإجباري في بلاده، بعد أن قاد المنتخب الأولمبي للفوز بدورة الألعاب الآسيوية، بالتغلب على اليابان (2-1) في المباراة النهائية، لكنه حصل على دورة متقدمة في التدريبات العسكرية الأساسية، التي امتدت ثلاثة أسابيع مع مشاة البحرية، وتم اختياره بين أفضل خمسة مجندين.



شارك فيالي في كأس العالم العسكرية عام 1987 وقاد إيطاليا للتتويج باللقب أثناء الخدمة العسكرية.



في عام 1988 عمل باولو مالديني وروبرتو مانشيني معا في الخدمة العسكرية



أدى روبرتو باجيو الخدمة العسكرية في الفترة نفسها، ومن ثم ذهب ماركو ديلفيكيو وديل بييرو وكانافارو معا في عامي 1995 و1996.



كانت الخدمة العسكرية إلزامية في إيطاليا قبل تعليقها بشكل رسمي في عام 2004.



رياضيون خدموا عسكريا: