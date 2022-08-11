شكرا لقرائتكم خبر 10 متسابقين يحجزون مقاعدهم في نهائيات كأس تويوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجولة الأولى من التصفيات المحلية لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجواء حماسية ومنافسات محتدمة بين أمهر سائقي أجهزة المحاكاة في الأردن ومصر ولبنان وقبرص والكويت لحجز مقاعدهم في النهائيات المقررة إقامتها في العاصمة الأردنية عمان في أكتوبر المقبل.

واستهل الأردن هذه التصفيات الخميس 28 يوليو، وتلته مصر ومن ثم لبنان وقبرص، في حين جرت منافسات الكويت، الخميس 4 أغسطس. وكانت حلبة فوجي اليابانية الشهيرة مسرحا للمنافسات بين السائقين، الذين قدموا أفضل ما لديهم لتحقيق أقوى نتيجة ممكنة، خاصة أن سائقين فقط يتأهلان من كل بلد، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهلين من حضور نهائيات البطولة.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات المحلية، تنتقل الأنظار إلى الجولة الثانية التي سيتأهل منها 6 سائقين آخرين من كل موريتانيا (12 أغسطس)، والإمارات (13 أغسطس)، والمغرب (14 أغسطس).

أما الجولة الثالثة من التصفيات فتضم عمان (25 أغسطس)، والسعودية (26 أغسطس)، وقطر (27 أغسطس)، والبحرين (28 أغسطس)، على أن تقام النهائيات في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 6-8 أكتوبر.

تصفيات الأردن

وفي تصفيات الأردن بدا واضحا تفوق عدد من السائقين، ومن أبرزهم غيث أبو طه ومعاذ الشيشاني ووصيف الكأس العام الماضي عز بسطامي، وحمزة الهنداوي.

وبالوصول إلى السباق النهائي بقيت المنافسات مشتعلة على حالها، فيما تفاوتت استراتيجيات السباق وسط تبدلات متواصلة في المراكز، أسفرت نهاية الأمر عن فوز غيث أبو طه بالمركز الأول، فيما ضمن عز بسطامي فرصته للمنافسة على اللقب الأكبر مرة أخرى باحتلاله المركز الثاني، وجاء معاذ الشيشاني ثالثا.

تصفيات مصر

أما في مصر، التي تسجل ظهورها الأول هذه السنة في البطولة، فقد فرض حازم زكي سيطرته على المنافسات منذ بداية التصفيات المحلية، بينما خاض 4 سائقين منافسات محتدمة بين بعضهم بعضا على المركز الثاني في السباق «السبرينت» والسباق الرئيس؛ حيث تمكن محمد واصل من الابتعاد قليلا عن باقي السائقين ليضمن التأهل إلى جانب حازم زكي للنهائيات، فيما حل محمد رأفت بالمركز الثالث.

تصفيات لبنان

وفي لبنان، اقتصرت المنافسات على مركز وحيد للتأهل إلى نهائيات البطولة؛ إذ يتأهل سامي جو أبي نخلة مباشرة إلى النهائيات كونه حامل لقب الكأس العام الماضي.

وبدأ واضحا منذ انطلاق التصفيات في لبنان، بروز نجم جديد وهو اليافع كارل إيتيميزيان، الذي تفوّق وبوضوح على كوكبة من نجوم سباقات المحاكاة في لبنان، ليحجز وعن جدارة مقعده في النهائيات إلى جانب أبي نخلة، فيما حل وسيم أبي خليل بالمركز الثالث.

تصفيات قبرص

ولم تكن الإثارة أقل شأنا في تصفيات قبرص؛ حيث فصل فارق ستة أعشار من الثانية فقط بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الحصة التأهيلية، قبل أن يفوز باناجيوتيس بيتساس بسباق السبرينت، لكن الفوارق بقيت متقاربة بين الجميع.

وفي السباق النهائي والحاسم تنوعت الاستراتيجيات وبدأت المنافسات منذ المنعطف الأول عندما انقض ديموستينيس مايكل إلى الصدارة، وتبدلت بعدها المراكز مرارا وتكرارا سواء بالاستراتيجيات أو بتجاوزات جريئة وأكثر من رائعة على أرض الحلبة، ليعبر يانّيس هاديشارالامبوس خط النهاية أولا متقدما بفارق 3 ثوان على باناجيوتيس بيتساس، الذي تفوّق بدوره بفارق ثانية واحدة فقط على صاحب المركز الثالث ديموستينيس مايكل.

تصفيات الكويت

وفي تصفيات الكويت، فرض السائق خالد دشتي سيطرة مطلقة منذ بداية المنافسات حتى نهايتها، فيما فرض مهدي بوليّان اسمه كأبرز المرشحين للتأهل مع دشتي إلى نهائيات البطولة في الأردن، وهذا ما فعله؛ حيث حافظ على وتيرة مستقرة خلال السباقات ليبقى بمنأى عن أي منافسة من السائقين خلفه، فيما احتدمت المعارك على أرض الحلبة بين باقي السائقين على المركز الثالث، الذي كان في نهاية الأمر من نصيب عبد الرحمن الظفيري، ليحجز ورقة الاحتياط عن الكويت للنهائيات.

المتأهلون إلى نهائيات كأس تويوتا الذين اجتازوا السباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 حتى الآن:







الأردن







لبنان







الكويت



غيث أبو طه – عز بسطامي(المركز الثالث: معاذ الشيشاني)حازم زكي – محمد واصل (المركز الثالث: محمد رأفت)سامي-جو أبي نخلة – كارل إيتيميزيان (المركز الثالث: وسيم أبوخليل)يانيس هاديشارالامبوس - باناجيوتيس بيتساس (المركز الثالث: ديموستينيس مايكل)خالد دشتي - مهدي بوليان (المركز الثالث: عبدالرحمن الظفيري)