شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأرجنتين: مواجهة السعودية هي الأصعب في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني وعد جماهيره بتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022، معربا عن قلقه من مواجهة منتخب السعودية.

وقال سكالوني، خلال تصريحات نقلها موقع «la nacion» الأرجنتيني «إذا قلت إننا سنفوز بكأس العالم، فسأكون كاذبا، هناك عشرة منتخبات مرشحة للقب، لكننا سننافس بقوة».

وأضاف «أما عن مجموعتنا، فما يمكنني قوله إن مواجهة السعودية هي الأصعب، بحكم أنها المباراة الأولى لنا في مونديال 2022، أما المكسيك فهو منتخب معقد بالنسبة لنا، وبولندا الخصم الأوروبي، الذي يمتلك لاعبين من فئة ليفاندوفسكي».

وحسمت الأرجنتين تأهلها لمونديال قطر بعد الفوز بثلاثية أمام فنزويلا، في الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

رفاق ليونيل ميسي لهم باع طويل في الحدث العالمي، إذ إن نسخة 2022 هي المشاركة رقم 18 لهم في المونديال.

واحتلت كتيبة سكالوني المركز الثاني في المجموعة برصيد 39 نقطة، متأخرة عن البرازيل؛ صاحبة الصدارة بست نقاط فقط.

وكانت السعودية نجحت في التأهل للحدث العالمي للمرة السادسة في تاريخها، والمرة الثانية على التوالي، بحثا عن تكرار إنجاز 1994، بعدما صعد الأخضر للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكنه نجح وقتها في العبور للدور الثاني، في إنجاز لم يتكرر مرة ثانية.

وفي نسخة 2022، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وقعت السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

واستعدادا للمونديال، خاض الأخضر حتى الآن مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، لكنه خسرهما بنتيجة 1-0.