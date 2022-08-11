شكرا لقرائتكم خبر رفض استئناف النصر بشأن شكوى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثلاثة أشهر أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس رفضها لطلب نادي النصر، الذي تقدم به بعد معاقبة النادي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية أزمته مع خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب.

وتعود القصة إلى السادس من مايو، عندما حل الليث ضيفا على النصر، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022، والتي انتهت لصالح النصر بالفوز برباعية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة توجيه سباب من قبل جمهور النصر إلى البلطان، في ظل الخلاف المستمر بين رئيس الشباب والنصراويين والتصريحات المعادية.

البلطان قدم شكواه أمام لجنة الانضباط والأخلاق عقب المباراة، لتنصفه اللجنة، بتغريم نادي النصر 92 ألفا و500 ريال، بعدها بـ19 يوما، وهو القرار الذي استأنفه النصر.

وأوضحت لجنة الاستئناف أن طلب النصر تم قبوله شكلا ورفض موضوعا، مع مصادرة رسوم الاستئناف، في قرار غير قابل للطعن، ليغلق ملف هذه القضية.

ويأتي هذا القرار ليقطع أفراح النصراويين بالانتصار في قضيتي لاعب وسط الهلال محمد كنو، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ محترف الاتحاد، إذ تم الحكم لصالح النصر فيهما.