فيفا يفكر في تأجيل مونديال كأس العالم

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ويناقش الفيفا بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد من 21 نوفمبر إلى 20 نوفمبر.ويعود السبب إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 .
وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر المقبل.
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