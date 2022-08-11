فيفا يفكر في تأجيل مونديال كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تأجيل موعد انطلاق مونديال 2022 الذي سيقام في قطر بالخريف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية. ويناقش الفيفا بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد من 21 نوفمبر إلى 20 نوفمبر. ويعود السبب إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 . ويعود السبب إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 . وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر المقبل.

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