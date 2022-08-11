أخضر الشاطئية يشارك في البطولة الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، فجر أمس، إلى مدينة كازابلانكا في مملكة المغرب، وذلك للمشاركة في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، المقرر إقامتها، خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الحالي، وذلك بمشاركة 4 منتخبات وهم: المغرب والسعودية ومصر والإمارات. وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة البرازيلي جوجا زلوكوفيك، أعلن أسماء اللاعبين الذي سيشاركون في البطولة والبالغ عددهم 10 لاعبين وهم: وليد ناصر صفحي، محمد هيازع، صالح القرني، محمد الشمري، مبارك الدوسري، خالد مضيع، ماجد شمهاني، وليد اليوبي، مهند الصبحي، رمزي دكمان. وليد ناصر صفحي، محمد هيازع، صالح القرني، محمد الشمري، مبارك الدوسري، خالد مضيع، ماجد شمهاني، وليد اليوبي، مهند الصبحي، رمزي دكمان.

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