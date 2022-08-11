أولمبي الأخضر يهزم المغرب ويتأهل لنصف نهائي دورة التضامن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى الدور نصف النهائي لدورة التضامن الإسلامي، التي تقام منافستها بقونية التركية، بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد مساء أمس.

سجل ثنائية الأخضر زياد الجهني في الدقيقة 42، وتركي المطيري في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته الأولى التي تضم بجانبه منتخبات أذربيجان والمغرب، إضافة إلى إيران التي انسحبت من المنافسات.

وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على أذربيجان بهدف دون رد.

بدوره سيواجه المنتخب المغربي نظيره الأذربيجاني الجمعة المقبل من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية.