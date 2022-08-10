للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد يتوّج بطلاً للسوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "هيلسنكي الأولمبي".

ودخل ريال مدريد مباراة السوبر الأوروبي بصفته بطلًا للموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، بينما نجح آينتراخت فرانكفورت في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.

وبهذه النتيجة، يتوّج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، من أصل 8 نهائيات خاضها.

ونجح ريال مدريد في إحراز الهدف الاول عن طريق مدافعه ديفيد ألابا في الدقيقة 37 من الشوط الأول، بعد رأسية وصلت له من البرازيلي كاسيميرو ليسدد في المرمى .

https://btoooatx2.stad90.com/embed/6fCPjMHqDZsvh

وفي الدقيقة 65، ينجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الثاني للريال من تسديدة قوية بعد تمريرة عرضية وصلت له من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/V5txpP8zOSBlg

وبدأ ريال مدريد مواجهة آينتراخت فرانكفورت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

بينما بدأ أينتراخت فرانكفورت مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: ألمامي توريه – توتا – إيفان إنديكا

الوسط: أنسجار ناوف – سيباستيان رودي – جبرييل سو – كريستوفر لينتس

الهجوم: يسبير ليندشتروم – رافاييل سانتوس بوري – دايتشي كامادا