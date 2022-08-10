تركي آل الشيخ ينشر صورة رفقة ناصر الخليفي ويعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رسالة خاصة لرئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه بناصر الخليفي، وذلك قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب آل الشيخ تعليقاً على الصورة قائلاً: "مع أخي الغالي ناصر الخليفي، سعدت برؤيتك والله يوفق الشقيقة قطر في كأس العالم".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الشرق الأوسط.

ويعتبر آل الشيخ والخليفي من بين أبرز الملاك العرب للأندية الأوروبية، حيث قاد رئيس هيئة الترفيه بالسعودية فريق ألميريا للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المنصرم بعد غياب استمر 7 سنوات، بينما ساهم الخليفي في هيمنة باريس سان جيرمان على المنافسات المحلية في فرنسا، كما أصبح النادي ينافس كل موسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا علما بأنه بلغ النهائي في العام 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ.