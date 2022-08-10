كأس السوبر الأوروبي.. التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني، في بطولة السوبر الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب "هلسنكي الأولمبي" مساء اليوم الأربعاء.

ويخوض ريال مدريد مباراة السوبر الأوروبي بصفته بطلًا للموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، بينما حقق آينتراخت فرانكفورت بطولة الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.

ويدخل ريال مدريد مواجهة آينتراخت فرانكفورت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندري لونين – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – لوكاس فاسكيز – أورليان تشواميني – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – رودريجو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز

على الجانب الآخر، أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ أينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي.

وسيبدأ أينتراخت فرانكفورت مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: ألمامي توريه – توتا – إيفان إنديكا

الوسط: أنسجار ناوف – سيباستيان رودي – جبرييل سو – كريستوفر لينتس

الهجوم: يسبير ليندشتروم – رافاييل سانتوس بوري – دايتشي كامادا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ينز جرال – ديانت راماي – هرفوي سمولتشيتش – كريتسيان ياكيتش – راندال كولو مواني – فاريدي أليدو – ماكوتو هاسيبي – لوكاس ألاريو – تيموثي تاشندلر – ينز بيتر هاوجي – ماريو جوتسه

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium، وbeIN sports connect، وbeIN 4k HDR.