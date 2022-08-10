تشكيل ريال مدريد أمام فرانكفورت بالسوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة اينتراخت فرانكفورت، في مباراة السوبر الأوروبي والمقررة على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

وتوج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب ليفربول، فيما توج فرانكفورت ببطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على حساب جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بضربات الترجيح.

ويبدأ أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدر ميلياتو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش

الهجوم: فينسيوس جونيور، وكريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: لونين، وفاييخو، وناتشو، وهازارد، وأسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وسيبايوس، ورودريجو، ورديجير، وماريانو دياز، وكامافينجا.