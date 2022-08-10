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تشكيل ريال مدريد أمام فرانكفورت بالسوبر الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة اينتراخت فرانكفورت، في مباراة السوبر الأوروبي والمقررة على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

وتوج ببطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب ، فيما توج فرانكفورت ببطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على حساب جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بضربات الترجيح.

ويبدأ أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدر ميلياتو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش

الهجوم: فينسيوس جونيور، وكريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: لونين، وفاييخو، وناتشو، وهازارد، وأسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وسيبايوس، ورودريجو، ورديجير، وماريانو دياز، وكامافينجا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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