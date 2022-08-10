كلاتنبرج: سأعمل على تطوير العلاقة بين الحكام والـ VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث الإنجليزي كلاتنبرج، عن مهام عمله خلال الفترة المقبلة بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتولى مسؤولية تطوير منظومة التحكيم.

وقال كلاتنبرج، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات اتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء:"في البداية أنا هنا في القاهرة لأبدأ عملي أخيرًا ومهام عملي تتمثل في تطوير التحكيم وكذلك الـ VAR، من خبراتي التي اكتسبتها حول العالم، وهذا يمنحني فرصة عظيمة لفهم كرة القدم المصرية، ومدى الشغف المرتبط بها، ومدى روعة كرة القدم هنا في مصر، مع بعض التوجيه والنصائح البسيطة التي أسعى لمنحها للحكام من واقع خبراتي، لتجعلهم أفضل، ولتجعل كرة القدم كذلك أفضل".

وتابع :"شاهدت مباريات الشهر الأخير هنا في مصر، الأداء كان جيدًا جدًا لكن بالطبع هناك حاجة للتطور، خاصة بين الحكام والـ VAR والعلاقة بينهما، في بعض الأحيان تحدث أزمة، أو يأخذ القرار وقتًا طويلاً جدًا، علينا أن نحسن ذلك، لكن هذا الأمر يمثل مشكلة في العالم كله وليس فقط في مصر، والمشكلة المرتبطة بالعلاقة بين الحكام والـ VAR هي أول شىء سأسعى لتطويره، سأعمل بجد مع الحكام على الصعيد الفردي، وكذلك على الصعيد الجماعي، لن أقبل بالأخطاء، لن أقبل بالأداء الضعيف، لأننا دولة من الدول الرائدة في أفريقيا، لذلك علينا أن نكون واثقين من أننا الحكام الأفضل في قارتنا، ووظيفتي هي أن أدعم الحكام ليكونوا في أفضل مستوى ممكن".

واسترسل خبير التحكيم الإنجليزي:"أعتقد أن أول أدواري الهامة التي سأقوم بها تتمثل في أن نفهم ماذا لدينا بالتحديد في الجانب المتعلق بالتحكيم في مصر، سيحتاج الأمر بضعة أيام لتحليل ذلك، أؤمن بأننا بحاجة إلى بناء هيكلة تتماشى مع منهج FIFA، وكيفية بناء أنظمة التحكيم، على سبيل المثال من المهم أن يكون لدينا مسؤولين متخصصين لـ VAR للدور المهم الذي يلعبه الـ VAR في كرة القدم، وعلينا أن نختار الأشخاص المناسبين".

وأردف:"أؤمن بأنني سأجد الأشخاص المناسبين للعمل معي، وسنعمل معا كفريق، وسأستمع إلى الأندية، وسأستمع إلى الجميع، لأننا في مصر لدينا الكثير من الآراء، لدي رؤيتي الخاصة والتي سأعرضها خلال الأسابيع المقبلة، وما نؤمن بأننا يجب علينا فعله سأعمل بجد كل يوم، وأؤمن بأننا سنرى بعض النتائج في القريب العاجل وأنا محايد أنا أشجع نيوكاسل يونايتد في إنجلترا، لكن هنا في مصر ليس لدي فريق مفضل ولا أهتم بمن سيفوز بالدوري، لكنني أريد أن يفوز أفضل فريق بالدوري، إذا كان الحكام 50/50 وعادلين بين جميع الأندية".

وأتم كلاتنبرج تصريحاته بقوله:"لا أفهم عندما يقول الناس لي هناك فريق كبير أو فريقين أو ثلاثة فرق، الجميع لديه الحق في اللعب بالدوري المصري الممتاز، لذلك بالنسبة لي من المهم أن أستمع إلى جميع الأندية، أنا هنا لكي يشعر كل ناد بأنه يمتلك كامل دعمي، سأمنحهم كامل الدعم، وأعتقد مع هذا الدعم ومع دعم الجميع نستطيع أن نجعل التحكيم أفضل، وأن نقوم ببعض التطوير، وأن نجعل كرة القدم أكثر متعة، وأتمنى بما أمتلكه من خبرة أن نحقق ذلك، وأن نمتلك مستقبل أفضل".