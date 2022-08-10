ميهوب لمصراوي: ترشيحي للانضمام لجهاز المنتخب "شرف كبير".. واتحاد الكرة لم يتواصل معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علي يحيى

علق علاء ميهوب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن ترشحه ضمن الأسماء المطروحة للانضمام كمدرب عام آخر بجهاز البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وقال ميهوب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا سعيد جدًا بترشيح اسمي للانضمام لخدمة منتخب بلادي، بكل تأكيد شرف كبير بالنسه لي أن أكون ضمن جهاز فيتوريا وهذا سيكون إضافة لي شخصيًا وإضافة كبيرة إلى مسيرتي كمدرب".

وأضاف: "أنا خدمت المنتخب كلاعب وكنت متواجد مع منتخب الشباب وعلى أتم الاستعداد لخدمة المنتخب الأول وتحت أمره في أي وقت".

وأكمل: "لحد هذه اللحظة لم يتواصل معي أي مسئول من قبل الاتحاد المصري ولكن متفائل خيرًا".

ويستعد اتحاد الكرة للإعلان عن مدرب عام مصري سوف ينضم لجهاز البرتغالي روي فيتوريا الذي تولي القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

وجاء فيتوريا ومعه 4 مساعدين أجانب وهم "أرنالدو تيكسيرا مدرب عام، سيرجيو بوتيليو مدرب مساعد، لويس ستيفس مدرب حراس مرمى، والتر دياز محلل أداء ومخطط أحمال".

ومن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام لجهاز فيتوريا كل من محمد يوسف ومحمد شوقي وعلاء ميهوب.